Milan Futuro-Pineto in diretta, risultato in tempo reale: partita iniziata

Il Milan Futuro torna in campo dopo la bella vittoria di Perugia per il turno infrasettimanale di Lega Pro. I rossoneri affrontano, in casa, il Pineto, con l’obiettivo di trovare continuità di risultati e allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione. Di seguito, la cronaca e le pagelle della partita.

La cronaca inizierà alle ore 18:30.

Milan Futuro-Pineto, le pagelle

Milan Futuro-Pineto, le formazioni ufficiali

Milan Futuro (4-2-3-1): Raveyre, Magni, Zukic, Coubis, Bartesaghi, Zeroli, Malaspina, Jimenez, Liberali, Fall, Longo. A disp: Nava, Mastrantonio, Hodzic, Camarda, Dutu, D’Alessio, Sia, Sandri, Omoregbe, Paloschi, Turco, Vos. All.: Bonera

Pineto (4-3-3): Tonti, Schirone, Gambale, Bruzzanti, Borsoi, De Santis, Lombardi, Ingrosso, Chakir, Hadziosmanovic, Pellegrino. A disp: Marone, Barretta, Amadio, Germinario, Ienco, Dutu, Baggi, Giovannini, Fabrizi, Marafini, Marrancone, Del Sole, Villa, Nebuloso. All.: Tisci