Il meteo non dà tregua: rinviate due partite a novembre

Gravi problemi in Spagna a causa del maltempo: un disastro che ha costretto la Federazione a rinviare altre partite

I disastri ambientali, causati dal cambiamento climatico, sono ormai sempre più frequenti. In Italia lo sappiamo benissimo visto che la situazione peggiora di anno in anno. Di recente un’alluvione ha messo in ginocchio la città di Bologna, con tantissimi tanti e anche vittime. Quello che è successo in Spagna negli ultimi giorni è stato addirittura peggio: un dramma in piena regola.

La provincia di Valencia è stata duramente colpita dalla DANA, un tipico fenomeno meteorologico della Spagna e del Mediterraneo occidentale, ha distrutto il paesaggio e provocato danni e, soprattutto, decine di vittime. Una incredibile tragedia dalla quale sarà veramente difficile riprendersi. Come è successo per Bologna-Milan, anche in Spagna si è deciso il rinvio delle partite del Valencia e del Levante in Copa del Rey: oltre all’aspetto puramente etico e morale, che è quello principale per quanto riguarda il caso Bologna, ci sono veri e propri problemi logistici che rende impossibile giocare. E attenzione perché domenica è in programma Valencia-Real Madrid in campionato, e anche qui il rischio di rinvio è molto forte.

Valencia in ginocchio: la Spagna rinvia le partite

Il Milan si recherà in Spagna lunedì per affrontare il Real Madrid in Champions League nel quarto turno della competizione europea. Per adesso non ci sono problemi per il regolare svolgimento della gara ma la situazione in Spagna è davvero complicata e tutto può ancora succedere. In questo momento ci sono altre priorità rispetto al calcio, come è giusto che sia.

Intanto i rossoneri hanno ripreso gli allenamenti dopo la sconfitta contro il Napoli per preparare al meglio la sfida contro il Monza prima e, appunto, il Real Madrid poi. Dopodiché, i rossoneri andranno a Cagliari per la 12esima giornata di campionato prima della sosta per gli impegni delle Nazionali di novembre. Un filotto importante di gare per la squadra rossonera che dovrà fare il massimo per portare a casa più punti possibili. La trasferta di Madrid è chiaramente una Mission Impossible ma Paulo Fonseca e i suoi dovranno comunque provare a giocarsi le proprie carte, consapevole però che sarà più importante non sbagliare le partite di Champions League successive contro Dinamo Zagabria, Slovan Bratislava e Girona, molto più alla portata. Potrebbe bastare vincere quelle tre partite per riuscire ad andare a giocarsi i Play-Off per accedere al turno successivo del torneo.