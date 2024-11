Lo vuole Ibrahimovic, colpo Milan dal Manchester United

Ibra pensa a un giocatore di un’altra sua ex squadra per rinforzare i rossoneri: potrebbe arrivare a parametro zero.

Il migliore difensore del Milan in questo momento è Matteo Gabbia, purtroppo alle prese con un infortunio muscolare che gli ha fatto saltare il Napoli e che non gli consente di giocare neppure a Monza. In sua assenza, gli altri devono dare il 100% per convincere Paulo Fonseca e la dirigenza.

Il nuovo acquisto Strahinja Pavlovic rischia di tornare in panchina sabato all’U-Power Stadium, potrebbe esserci Fikayo Tomori ad affiancare Malick Thiaw. L’ex Chelsea era stato escluso contro il Napoli e dovrebbe tornare titolare a Monza, chiamato a evitare quelle distrazioni che a volte sono state fatali. Nei prossimi mesi i vertici del Diavolo dovranno fare tante valutazioni sul reparto difensivo e decidere se intervenire.

Milan, idea a parametro zero

Difficile che venga fatto un investimento nella sessione invernale del calciomercato, nella quale il focus sarà probabilmente sull’ingaggio di un centrocampista e forse di un terzino sinistro. A meno che non capiti un infortunio o una cessione a sorpresa, il pacchetto dei centrali rimarrà immutato fino al termine della stagione.

La dirigenza dovrà decidere cosa fare nella prossima estate, basandosi ovviamente sulle prestazioni avute dai difensori nel corso dell’anno. Ovviamente, gli osservatori sono costantemente al lavoro per individuare profili che potrebbero tornare utili al Milan. Da non escludere il ricorso al mercato dei parametri zero.

In quest’ottica, Zlatan Ibrahimovic potrebbe suggerire il nome di un suo connazionale: Victor Lindelof. Il 30enne svedese ha un contratto con il Manchester United che scade a giugno 2025 e oggi la sensazione è che non ci sarà il rinnovo. Poi molto dipenderà anche da cosa succederà con il nuovo allenatore, che dovrebbe essere Ruben Amorim.

L’esperienza di Lindelof con i Red Devils non è stata troppo esaltante. Arrivato dal Benfica nel mercato estivo 2017 per 35 milioni di euro, il centrale scandinavo non ha mai pienamente convinto. Ha avuto alti e bassi, non dando sempre le necessarie garanzie a una squadra che comunque ha avuto non pochi problemi nell’era post-Ferguson. Ha avuto pure la possibilità di giocare con una certa continuità, soprattutto dalla stagione 2018/2019 a quella 2022/2023. Nella scorsa è stato condizionato dagli infortuni e anche in quella attuale (5 presenze, 2 da titolare in Europa League e Carabao Cup) ha avuto qualche problema fisico iniziale.

Lo svedese ha esperienza e potrebbe tornare utile a diverse squadre in caso di addio a parametro zero. Vedremo se il Manchester United lo lascerà partire e se il Milan sarà interessato.