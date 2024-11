Leao-Barcellona: ci siamo, il Milan stavolta fissa il prezzo

Non si placano le indiscrezioni sul rinnovato interesse del club catalano per la stella rossonera: il Milan ha già fissato il prezzo d’uscita

Un contratto lungo, anzi lunghissimo. Sottoscritto a giugno del 2023 proprio in risposta alle insistenti avances di top club come Chelsea e PSG, disposti a fare follie pur di avere tra le proprie fila il talento portoghese. Una stagione, la scorsa, vissuta tra alti e bassi, forse condizionata anche dall’altalenante rendimento della squadra, che di fatto ha fallito tutti i prestigiosi obiettivi stagionali fissati dalla dirigenza.

È stato uno degli ultimi atti di Paolo Maldini da Direttore dell’area tecnica del Milan, quello del rinnovo contrattuale di Rafa Leao, legatosi al club meneghino con un accordo in scadenza a giugno 2028 per 7 milioni di euro annui più bonus. E con l’importante aggiunta di una clausola d’uscita pari a 175 milioni, tanto per scoraggiare la concorrenza.

Insomma, il calciatore e il club sembravano avviarsi felicemente verso un matrimonio duraturo e ricco di reciproche soddisfazioni quando poi si è rotto qualcosa. L’addio di Pioli, uno che aveva messo l’ex Lille al centro del progetto, non sarebbe potuto esser pià nefasto per il talentuoso attaccante. La scintilla con Paulo Fonseca, il nuovo allenatore dei rossoneri, non è infatti mai scattata.

Dall’episodio di insubordinazione dell’Olimpico – quando Leao e Theo Hernandez non parteciparono al cooling break di metà ripresa con la squadra – fino alle ultime due panchine in campionato, il passo è stato relativamente breve. Leao non è più un indispensabile. Leao ad oggi non è nemmeno un titolare, apparendo lontano da quella leadership emotiva e tecnica che il suo ricco contratto suggerirebbe. Ecco che allora le sirene di un grande club europeo hanno iniziato a risuonare forte. Sia alla porta del giocatore che soprattutto agli uffici di Via Aldo Rossi.

Leao, il Barcellona preme: affare da 100 milioni

Forte di un primato finora indiscutibile in Liga, e fresco di una roboante vittoria contro i rivali di sempre nel ‘Clasico‘ del Bernabeu di qualche giorno fa, il Barcellona sta vivendo davvero un periodo d’oro. Il tecnico Hansi Flick sta facendo brillare al meglio il fantastico tridente composto dallo straordinario Raphinha, da un Lewandowski che sembra vivere una seconda giovinezza, e dall’enfant prodige Yamine Lamal. Eppure il patron Laporta non si accontenta. Il numero uno del club blaugrana vorrebbe aggiungere un’altra perla ad un reparto offensivo che onestamente non sembrerebbe necessitare di null’altro.

Forse ragionando in ottica futura, ma con l’idea di raccogliere i frutti già nell’immediato, il Barcellona è sulle tracce di Leao già in vista del mercato di gennaio. Contrariamente alle prime intenzioni di Furlani ed Ibrahimovic, se i catalani assentiranno al prezzo fissato dal Milan – si parla di 100 milioni cash – il portoghese potrebbe prendere la via della Spagna in men che non si dica. Una rivoluzione che consentirebbe ai rossoneri di uscire dagli equivoci sorti sulla loro stella con un maxi tesoretto da reinvestire subito.