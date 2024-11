Monza-Milan, meglio il secondo tempo: la mossa tattica decisiva di Fonseca

Fonseca ha cambiato il Milan in fase difensiva nel secondo tempo: scelta decisiva del tecnico rossonero

Il Milan torna a vincere in campionato dopo lo stop col Napoli di martedì nel turno infrasettimanale. A Monza, contro una squadra che ha una buona proposta di calcio, i rossoneri hanno avuto la meglio con il risultato di uno a zero. Decisiva la rete di Tijjani Reijnders, di testa, dopo una deviazione di Izzo sul tentativo di Alvaro Morata. Un gol fortunoso ma nella parte finale ma costruito bene da Chukwueze a destra.

La rete di Reijnders è stata una delle pochissime cose buone che abbiamo visto nel primo tempo del Milan. Che ha sofferto, e non poco, come sempre, le ampiezze. Il Monza è molto abile nel giocare fuori per poi chiudere dentro e nel primo tempo è riuscito a farlo senza troppi ostacoli. Questo però il Milan, con il solito 4-2-4, non riesce a coprirle come dovrebbe: è uno dei più evidenti punti deboli della squadra in questa prima parte di stagione. Le maggiori difficoltà sono dei due mediani, Fofana e Reijnders, chiamati a coprire zone di campo troppo ampie. Da qui, il cambio tattico di Fonseca nel secondo tempo che ha reso il Milan più compatto.

Monza-Milan, Fonseca ha cambiato struttura in fase di non possesso

Nella ripresa infatti la squadra rossonera ha fatto decisamente meglio e questo non è successo per caso. Il motivo è legato proprio alla decisione del mister portoghese, che ha cambiato la struttura del Milan in fase di non possesso, riuscendo così a coprire meglio il campo e in particolare le ampiezze del Monza. Un cambio possibile grazie al solito Christian Pulisic.

Il Milan, infatti, nel secondo tempo, non ha più difeso con il 4-2-4 ma con un 4-3-3, con Pulisic e Reijnders ai lati di Fofana. In questo modo, i rossoneri sono riusciti a scivolare meglio sugli esterni e quindi ad occupare meglio la propria metà campo. Il Monza è andato così in difficoltà, e non solo per meriti del Milan: gli uomini di Nesta hanno lavorato meno bene dal punto di vista tecnico e questo ha reso più semplice la vita della difesa di Fonseca. Un cambio semplice ma che ha cambiato la direzione della gara – e che, in parte, avevamo visto anche contro l’Udinese in casa. A questo punto viene da chiederci se non sia questa la strada da percorrere per migliorare la fase difensiva dei rossoneri. Che con il 4-2-4 ha già dimostrato ampiamente di soffrire troppo.