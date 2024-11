Esonero Ancelotti, la richiesta è netta: tutto per colpa del Milan

Guai per Ancelotti al Real Madrid: dopo la sconfitta col Milan, l’allenatore italiano è stato messo in discussione

Non è un momento facile per Carlo Ancelotti. La stagione del Real Madrid non è iniziata nel migliore dei modi: eppure, con l’arrivo di Mbappé ci si aspettava un Real ancora più di impatto. Invece, il francese sta facendo fatica a trovare la posizione e la giusta connessione con Vinicius, Bellingham e gli altri fenomeni.

La sconfitta pesantissima nel Clasico col Barcellona per 4-0, poi quella recente col Milan per 3-1 in Champions League ed entrambe al Santiago Bernabeu. Difficile da digerire per una tifoseria come quella dei Blancos, così come per Florentino Perez. Ad oggi la sua panchina non sembra in discussione, anche se ci sono indiscrezioni sempre più forti su un addio ormai inevitabile e concordato per giugno 2025 (al suo posto è pronto Xabi Alonso, che la scorsa estate ha deciso, a sorpresa, di restare al Bayer Leverkusen). Intanto però l’ambiente a Madrid è caldo e anche lo spogliatoio sembra una pentola a pressione. C’è un caso in particolare, quello di Federico Valverde.

Caos Real Madrid, Ancelotti nella bufera: cosa è successo

L’uruguagio è stato sostituito da Ancelotti nell’intervallo di Real Madrid–Milan: una scelta che ha sorpreso molto visto che, negli ultimi minuti del primo tempo, il centrocampista aveva fatto un buon lavoro di supporto a Vazquez per contenere Leao e Theo Hernandez.

In molti non hanno preso bene questa decisione e fra questi c’è anche la moglie di Valverde, che proprio durante la partita si è lasciata andare a post social piuttosto pesanti contro Ancelotti. “Quando capiranno che Fede è un pivote e non un esterno destro?”, ha scritto la signora Valverde, con un chiaro riferimento quindi all’allenatore italiano. Un’uscita forte e che, ovviamente, non è passata inosservata.

A Madrid è infatti scoppiato in caso per quanto accaduto ed è tema di discussione. Ancelotti, che nella gestione dello spogliatoio è fra i migliori di sempre, dovrà tirar fuori tutte le sue capacità per risolvere la questione al meglio all’interno del gruppo squadra. Valverde è un elemento molto importante per il Real ma Ancelotti si ritrova costretto a trovare una soluzione tattica per far convivere tutti al meglio ed esaltare le loro caratteristiche. Vedremo come andrà a finire, e attenzione alle prossime partite: se i risultati dovessero continuare ad essere scadenti, la posizione di Carlo, per forza di cose, verrà messa in discussione.