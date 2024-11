Hamilton-Mercedes, addio anticipato: ora è tutto svelato

Hamilton è alle ultime gare con la Mercedes: alcune sue parole avevano fatto pensare a una separazione anticipata.

La griglia della F1 è quasi definita per il 2025 e certamente il cambiamento più atteso riguarda il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari. Dopo tanti anni trascorsi in Mercedes, con annessi titoli mondiali vinti, il pilota inglese ha voluto regalarsi un finale di carriera con la Rossa. Coronerà un sogno e spera di aver azzeccato la scelta sul piano sportivo, perché ha ancora grande fame di vittorie.

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha firmato con la scuderia di Maranello per fare risultati e sarà interessante vederlo assieme a Charles Leclerc. Una sfida per entrambi, anche se chiaramente è il driver monegasco a dover dimostrare qualcosa di più al cospetto di un compagno di squadra che va per i 40 anni e che è già una leggenda. Tanti riflettori saranno puntati sul box rosso, alla luce anche dei miglioramenti fatti nella seconda metà della stagione 2024. Rivedere il Cavallino Rampante in lotta per il titolo sarebbe un bene per il campionato.

F1, Lewis Hamilton e la separazione dalla Mercedes

Hamilton ha instaurato un grande rapporto con la Mercedes nel corso degli anni, ne è diventato un simbolo e anche un uomo immagine. Assieme sono arrivati tanti successi e c’è stata anche la cocente delusione del 2021 da smaltire, con un mondiale perso a causa della controversa decisione presa ad Abu Dhabi dall’allora direttore di gara Michael Masi. Poi la scuderia di Brackley non è più stata in grado di lottare per vincere il titolo e ha accolto un George Russell che è stato all’altezza del connazionale, a differenza di quanto accadeva con Valtteri Bottas.

Lewis aveva rinnovato fino al 2025 con la Mercedes, però una clausola del contratto gli ha permesso di liberarsi anticipatamente e di firmare per la Ferrari. Oltre a realizzare il sogno di ogni pilota, probabilmente cercava anche nuovi stimoli dopo tanti anni nello stesso team. Comprensibile voler provare qualcosa di diverso, soprattutto se quel qualcosa si chiama Ferrari.

Nel recente Gran Premio del Brasile c’è stato un team radio di Hamilton che ha fatto anche pensare a un divorzio anticipato: “È stato un weekend disastroso, ragazzi. La macchina non è mai andata così male, ma grazie di aver continuato a provarci. Se questa è l’ultima volta che mi esibisco, è un peccato che non sia stato un granché, ma vi sono grato“.

La Mercedes a Sky Sports F1 ha fatto trapelare una smentita in merito all’eventuale addio anticipato di Lewis, che sarà regolarmente al volante della sua monoposto nelle gare a Las Vegas, Lusail e Abu Dhabi. Spera di fare risultati migliori di quelli ottenuti nelle ultime sette gare, tutte senza podio. L’ultimo è quello ottenuto a Spa-Francorchamps, in Belgio, dove ha vinto.