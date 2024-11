Il Milan resta a bocca aperta, ha scelto la Juve: il bomber cambia di nuovo maglia

Dopo il flop, il giocatore è pronto a tornare in Serie A e a vestire la maglia della Juventus. Un affare davvero possibile: il punto della situazione

Il 2025 sarà l’anno del bomber. Il Milan è intenzionato a regalarsi un nuovo centravanti da affiancare ad Alvaro Morata.

Ovviamente i rossoneri ripartiranno dal calciatore spagnolo, ma serve un elemento giovane che possa garantire gol alla squadra di Paulo Fonseca. Oggi, alle spalle dell’ex Atletico Madrid, ci sono Tammy Abraham e Luka Jovic, ma nessuno dei due ha dato fin qui le giuste risposte. L’inglese ha avuto pure la possibilità di giocare tanto da titolare, ma è riuscito a segnare solamente un gol, dal dischetto contro il Venezia. Un gol alquanto inutile per il risultato finale. Il serbo, invece, è ormai finito ai margini, tanto da essere escluso anche dalla lista Champions League. A gennaio farà le valigie (c’è la Juve che lo vorrebbe, ma non sono escluse altre destinazione). Stesso destino, però, potrebbe toccare ad Abraham, più probabilmente durante il mercato estivo. Il Diavolo, al momento, infatti, non pensa di riscattarlo. L’inglese guadagna 4,5 milioni di euro netti a stagione, certamente non pochi. Le porte del rossonero, però, non sono totalmente chiuse: in questi mesi dunque dovrà provare a convincere tutti, anche se non sarà facile.

Calciomercato Milan, il sogno rossonero alla Juve: occhi su Zirkzee

Il Milan si sta dunque guardando attorno alla ricerca di un nuovo centravanti. Le attenzioni principali sono rivolte a Santiago Gimenez, del Feyenoord, che qualche settimana fa ha ammesso di essere attratto dalla destinazione rossonera.

Non sembrano, invece, esserci margini per un ritorno di fiamma per Joshua Zirkzee. L’olandese è stato il sogno di mercato del Diavolo per la prima parte dell’estate. Un sogno che stava diventando realtà, ma la trattativa si è arenata, come tutti sappiamo, sullo scoglio delle commissioni. Così il giocatore è volato a Manchester, per vestire la maglia dello United. Una scelta, che non sta pagando e adesso, da più parti, sono convinti che l’ex Bologna si sia pentito di tale scelta e sarebbe pronto a far ritorno in Italia. E’ Tuttosport a scrivere, come Zirkzee potrebbe diventare un’idea per la Juventus. Il bianconero d’altronde potrebbe essere la scelta giusta, visto che ritroverebbe l’allenatore che lo ha reso grande, Thiago Motta.