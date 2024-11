“Reijnders per il dopo Modric”: l’annuncio e la scelta del Milan

Tijjani Reijnders continua a far parlare di se dopo la grande prestazione contro il Real Madrid e c’è chi lo vede proprio al Bernabeu

Fra pochissimo il Milan di Paulo Fonseca scenderĂ in campo per sfidare il Cagliari per la dodicesima giornata di Serie A. Le attenzioni saranno chiaramente rivolte soprattutto a Francesco Camarda, chiamato a guidare l’attacco del Diavolo a soli 16 anni.Â

Una grande responsabilitĂ per il classe 2008, ma il tecnico portoghese ha mostrato di avere fiducia nei suoi confronti e tutta la squadra rossonera lo aiuterĂ per farlo rendere al meglio. GodrĂ certamente del supporto di Rafa Leao e Christian Pulisic, ma anche delle geometrie di Tijjani Reijnders.

L’olandese è l’uomo del momento, con i suoi quattro gol nelle ultime tre partite giocate, contro Club Brugge, Monza e Real Madrid. La prestazione sublime al Bernabeu ha chiaramente attirato tutte le attenzioni sull’olandese, che non vuole smettere di stupire e magari segnare.

Il Milan così si sta godendo il suo centrocampista, per il quale ha speso solamente una ventina di milioni di euro due estati fa. Ora il suo valore è almeno triplicato e il Diavolo è pronto a blindarlo con un nuovo accordo, da firmare a giugno, fino al 2030, ovviamente con uno stipendio migliore. Oggi Reijnders percepisce 1,7 milioni di euro netti a stagione e con il nuovo accordo si avvicinerà ai 3 milioni.

Milan, insidia spagnola per Reijnders: Adani non ha dubbi

Reijnders, dunque, pensa solo al Milan, anche se ci sono tantissime squadre che lo vorrebbero. Ora anche il Real Madrid sta pensando a lui, dopo il Barcellona e il Manchester City.

Per Lele Adani, il giocatore olandese sarebbe perfetto per i Blancos: “Reijnders ha fatto 52 passaggi, di cui 51 completati. Ha avuto il 98% di passaggi riusciti – ha affermato l’ex difensore -. Era dal 2015 che un calciatore avversario al Bernabeu non aveva una percentuale così alta ed era stato Matuidi quando giocava al Psg. Per me Reijnders ora può essere il sostituto di Modric, se va via dal Real Madrid… Per me tra candidati a sostituirlo, visto che prima o poi smetterĂ , può esserci Reijnders. PerchĂ© gioca quel tipo di calcio. Reijnders sa fare tutto. La totalitĂ della prestazione che ti dĂ Reijnders vale il centrocampo del Real Madrid. Io lo dico e mi prendo le mie responsabilitĂ perchĂ© lo guardo il calcio”.