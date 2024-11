Milan, l’agente allo scoperto: “Ci vuole pazienza”

L’agente del calciatore rossonero esce allo scoperto: ecco le sue dichiarazioni sulla sua gestione

In questo inizio di stagione il Milan non è riuscito ad avere continuità di prestazioni e di risultati. Paulo Fonseca sta facendo un po’ di fatica, ma la crescita delle ultime settimane è sotto gli occhi di tutti. La vittoria di Madrid contro il Real è una dimostrazione, ma poi la trasferta di Cagliari di pochi giorni dopo conferma che la strada è ancora molto lunga. A proposito del match di Cagliari: Fonseca, con grande coraggio, ha lanciato dal primo minuto Camarda.

Per sostituire l’infortunato Alvaro Morata, l’allenatore portoghese ha scelto un po’ a sorpresa il giovanissimo attaccante e non Tammy Abraham. La sua è stata una prestazione positiva nonostante le grosse difficoltà. Camarda ha bisogno di tempo e di minuti per crescere e migliorare. Fonseca, che ha da sempre un ottimo rapporto coi giovani, gli darà lo spazio che merita. Glielo ha dato anche in Champions League: ha debuttato contro il Club Brugge, con anche uno splendido gol segnato, purtroppo poi annullato dal Var. I tifosi sono contenti dell’utilizzo di Camarda, ma c’è grande attesa per vedere all’opera un altro grande talento del Milan Futuro: Mattia Liberali.

Mattia Liberali, parla l’agente: “Metodologia giusta”

Protagonista indiscusso in estate durante la tournée negli USA, il trequartista italiano non ha più trovato spazio nel corso di questi primi tre mesi di stagione, né in Serie A e né in Champions League. In molti si aspettavano qualche minuto per lui, considerando che è l’unico con le giuste caratteristiche per interpretare al meglio il ruolo fra le linee come fa Christian Pulisic.

A fare chiarezza sul suo ruolo è stato Stefano Antonelli, il suo agente, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb. Secondo il procuratore, la gestione di Liberali è stata finora giusta da parte della società, con l’obiettivo ovviamente in futuro di avere spazio anche in prima squadra: “Si parla tanto di Mattia perché è un talento incredibile, che ha già mandato segnali importanti. Sta crescendo con la giusta metodologia, la società sta capendo come è meglio gestire le energie perché questi ragazzi chiaramente fanno un po’ di prima squadra, un po’ di seconda e un po’ di Youth League con la Primavera. Prima o poi ci sarà più chiarezza e soluzioni più importanti. I ragazzi sono stimati soprattutto da Fonseca, ma ci vuole pazienza“.