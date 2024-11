Il Milan lo vuole ancora: ora però costa 18 milioni

C’è un rimpianto in casa Milan per quello che riguarda il calciomercato con i rossoneri che hanno visto sfumare per poco un possibile affare in entrata.

Un calciatore, seguito con costanza durante la scorsa stagione, ha trovato un’altra maglia in Serie A ed ora ha visto schizzare in alto la propria valutazione, fino a 18 milioni di euro.

Lo scorso anno il Milan è stato ad un passo da un colpo in entrata, sfumato poi per pochi dettagli. Il giocatore in questione ha poi trovato un altro club dove proseguire la sua carriera ed ora sta vivendo un ottimo momento vedendo salire fino a 18 milioni di euro la valutazione del suo cartellino. Il Milan continua a seguirlo ma ora i costi appaiono proibitivi quando un anno fa la dirigenza avrebbe potuto chiudere l’affare per meno di un terzo del prezzo.

Calciomercato Milan, rimpianto per l’affare sfumato: ora servono 18 milioni

Seguito a lungo durante lo scorso anno, Juan Miranda si è poi accasato al Bologna durante l’estate. Dopo un inizio di campionato passato spesso in panchina, lo spagnolo ha trovato il posto da titolare ed ora è uno dei migliori in casa rossoblu per rendimento diventando un punto fermo della squadra di Vincenzo Italiano.

Il Milan ha seguito il terzino iberico a lungo durante lo scorso inverno, convinto di portarlo in rossonero per una somma intorno ai 4 milioni di euro considerato il suo contratto in scadenza. Una trattativa andata per le lunghe con il Betis e con il giocatore che poi alla fine non ha avuto una conclusione positiva. Perso il treno per prenderlo durante lo scorso gennaio, il Milan ha poi tralasciato la pista con Miranda che ha trovato un’intesa con il Bologna.

Giunto in rossoblu a costo zero dopo la scadenza del contratto con il Betis, Miranda sta vedendo schizzare in alto la propria valutazione con il Bologna che si gode il proprio gioiello classe 2000. Il prezzo del suo cartellino ora è di circa 18 milioni di euro con il Milan che continua a tenere sotto controllo la sua evoluzione.

Juan Miranda è considerato ancora un giocatore che potrebbe giungere in rossonero in futuro. La dirigenza del Milan è pronta ad investire su di lui in caso di addio di Theo Hernandez. Le trattative per il rinnovo del contratto del terzino francese proseguono ma, se non dovessero andare a buon fine entro la fine della stagione, il Milan tenterebbe di chiudere il colpo con il Bologna.