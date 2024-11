Telefono bollente Ibrahimovic-Galliani: l’affare si fa

Le ultime sul mercato del Milan che potrebbe fare affari con il Monza di Adriano Galliani nel 2025: il punto della situazione

Le attenzioni principali in casa Milan sono chiaramente rivolte al campo. Dopo la partita deludente contro la Juventus, ecco lo Slovan Bratislava per la quinta giornata di Champions League.

Per i rossoneri non c’è davvero tempo per respirare, giocando ogni tre giorni, ma Geoffrey Moncada, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani stanno comunque continuando a lavorare per il calciomercato. La dirigenza ha fatto capire che a gennaio sarà difficile che arrivi qualcuno. È evidente che molto dipenderà dal rientro di Ismael Bennacer. Un totale recupero dell’algerino potrebbe rimandare il colpo a centrocampo all’estate, come tutti si auspicano dalle parti di via Aldo Rossi. Ma il Diavolo è comunque pronto a mettere le mani su un nuovo giocatore per migliorare la mediana. Il nome in cima alla lista dei desideri è certamente Samuele Ricci, ma il Torino è una bottega cara e non ha alcuna intenzione di privarsi del suo giocatore se non per almeno 30 milioni di euro. Tanti, troppi soldi per un club che ha dimostrato di fare un altro tipo di investimento. Ecco perché è certamente più credibile l’idea che porta a Belahyane del Verona, ma anche a Frendrup del Genoa.

Milan, affari col Monza: occhi puntati su Bondo

Attenzione però ad un’altra idea. Ve ne abbiamo parlato in estate, ma Bondo del Monza continua ad essere un osservato speciale di Geoffrey Moncada.Â

Il centrocampista sta trovando continuità con Alessandro Nesta e sta convincendo sempre più. È estremamente difficile però che il giovane francese lasci il Monza già a gennaio. La perdita di Pessina è davvero importante e i brianzoli non vogliono privarsi di un altro elemento in mediana. Più facile, dunque, che il giocatori lasci Monza in estate, quando l’AD Adriano Galliani si ritroverà a parlare col Milan anche per Daniel Maldini. Il Diavolo potrebbe riportarlo a casa per soli sei milioni di euro, ma non sono escluse altre soluzioni. Attenzione inoltre a nuovi affari, come può essere Tommaso Pobega, che potrebbe sbarcare in Brianza insieme a dei giovani del Milan Futuro chiamati a fare esperienza altrove. I giocatori che possono finire sul tavolo di Milan e Monza sono davvero tanti, con i rossoneri che puntano forte su Bondo del Monza.