Lo chiamavano pacco, ora è nella storia della Champions: la rivincita di De Ketelaere (e non solo)

Pochissimi mesi fa De Ketelaere veniva considerato un pacco, ora è entrato nella storia della Champions: che rivincita

Charles de Ketelaere ha vissuto una serata da sogno, l’ennesima della sua straordinaria avventura con la maglia dell’Atalanta. Eppure, pochissimi mesi fa, in Italia, fra tifosi e giornalisti, c’era chi lo definiva senza alcun dubbio un “pacco” o un “bidone” per via delle sue (negative) prestazioni con il Milan. Tra l’altro, è stato uno dei temi (fra i pochissimi possibili) per criticare aspramente il lavoro di Paolo Maldini in rossonero. Che, evidentemente, non si era sbagliato. Nemmeno su CDK.

Charles sta giocando un calcio incredibile a Bergamo grazie all’aiuto e al lavoro di Gian Piero Gasperini, che è riuscito a tirar fuori da lui solo il meglio. Le qualità dello belga erano evidenti per chi guarda il calcio senza strani pregiudizi né congetture: il suo era un problema di testa, oltre ad una collocazione tattica che Stefano Pioli non è mai riuscito a trovargli (fino a ridurre lo spazio e le possibilità al minimo dopo pochissimo tempo). Problemi che invece il Gasp ha risolto in un niente (aiutato anche dalle qualità del giocatore) visto che De Ketelaere ha avuto subito un impatto positivo con il mondo Atalanta e adesso è addirittura entrato nella storia della Champions League. Alla faccia del pacco…

Record di De Ketelaere in Champions League

Gli orobici, che quest’anno hanno allestito una squadra di altissimo livello, dopo la vittoria dell’Europa League non vogliono fermarsi e puntano a diventare una outsider di questa Champions League – oltre che una seria candidata alla vittoria dello Scudetto. La prestazione di ieri contro lo Young Boys è solo l’ennesima consacrazione di una squadra formidabile e di un progetto di cui si parla sempre troppo poco in Italia.

1 a 6 il risultato finale in Svizzera in favore dell’Atalanta, e con De Ketelaere assoluto protagonista: solo nel primo tempo ha segnato un gol e fatto tre assist, nella ripresa ha aggiunto un’altra marcatura concludendo così il match con due gol e tre assist. Come scrive OptaPaolo, è la prima volta che un singolo calciatore riesce a prendere parte a cinque gol nella stessa partita nella storia della competizione. Avete capito? Il pacco, il bidone, come tifosi e giornalisti lo chiamavano pochi mesi, è unico in Champions League. L’ennesima conferma di un clamoroso errore di valutazione fatto dal Milan. Che a breve dovrebbe incassare i poco più di 20 milioni del riscatto, ma nel frattempo il suo valore è schizzato alle stelle. Evidentemente qualcuno su di lui ci aveva visto giusto (se non giustissimo) e qualcun altro no, proprio no.