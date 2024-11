10 milioni, affare Milan: si chiude subito

C’è sempre il calciomercato in testa ai pensieri dei tifosi del Milan con la società che appare vicina dal chiudere un’operazione da circa 10 milioni di euro.

Il club è al lavoro in questi ultimi giorni per cercare di impostare quelle che saranno le trattative in vista della seconda parte di campionato e rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

L’andamento altalenante del Milan in questa prima parte di stagione ha di fatto già compromesso la lotta per lo scudetto in casa rossonera con la formazione di Paulo Fonseca che deve cercare di recuperare il terreno perso sul gruppo di testa per tornare ad avvicinarsi alla zona Champions League. Il Milan potrebbe chiudere a breve un affare in uscita con il club pronto ad intascare circa 10 milioni di euro da una cessione che permetterà al club di avere un importante tesoretto a disposizione.

Milan, dal mercato arrivano 10 milioni: affare in chiusura

La Fiorentina sembra essere più che decisa nel riscattare il cartellino di Yacine Adli, passato in viola durante la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto. Le ottime prestazioni del francese starebbero convincendo i toscani a sborsare i 10 milioni di euro pattuiti con i rossoneri per portare a titolo definitivo il giocatore a Firenze.

L’inizio di campionato di Adli con la maglia della Fiorentina è stato ottimo con il francese che ha preso in mano le chiavi del gioco della squadra di Raffaele Palladino risultando decisivo per l’ottimo andamento della squadra viola. Arrivato in prestito per circa 2 milioni di euro, l’ex Bordeaux sarà presto riscattato dal club di Commisso che verserà 10 milioni nelle casse del Milan.

Un giocatore che in rossonero non è mai riuscito ad avere la giusta continuità pur dimostrando a sprazzi le sue qualità e risultando sempre un uomo fondamentale per lo spogliatoio rossonero. Classe 2000, Adli diventerà quindi a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina con i viola che potrebbero ufficializzare l’operazione già con largo anticipo chiudendo l’affare col Milan durante il prossimo gennaio.

Diverso invece il discorso di Tommaso Pobega al Bologna. Ceduto anche lui in prestito con diritto di riscatto, il centrocampista non sta trovando continuità di prestazioni alla corte di Vincenzo Italiano ed al momento appare difficile un suo riscatto da parte dei rossoblu per una somma intorno ai 10 milioni di euro. L’affare in questo caso potrebbe concludersi con uno sconto altrimenti non è da escludere un suo ritorno a Milanello.