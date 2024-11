Ufficiale: l’Atalanta non gioca, partita rinviata

Arriva la comunicazione ufficiale e la sfida dell’Atalanta è stata rinviata. Svelato il motivo, non c’è davvero nulla da fare.

La decisione era nell’aria, lo hanno notato tutti anche osservando la partita del Milan in programma in questi minuti contro l’Empoli. Le autorità ci hanno provato fino all’ultimo, ma alla fine si è arrivata alla decisione ufficiale. Rinviato il match dell’Atalanta, la gara è stata spostata ufficialmente a data da destinarsi. Ma non tutto è come sembra.

In contemporanea con Milan Empoli doveva infatti disputarsi la sfida di serie C tra Atalanta Under 23 e Clodiense, match valido per la diciassettesima giornata di campionato, l’arbitro però ha deciso per il rinvio. Le due squadre sono scese in campo con l’arbitro, hanno valutato la possibilità di giocare e dopo un rinvio iniziale alla fine si è optati per la decisione di rinviare il match. La sfida verrà recuperata prossimamente.

Insieme a Milan e Juventus l’Atalanta è l’altra squadra di serie A ad avere una seconda squadra dove lavora lanciando i giovani talenti. Il club nerazzurro – tra le squadre con la seconda squadra – è quella che sta facendo meglio ed anzi qualcuno ha addirittura aperto alla possibilità di promozione in serie B. L’Atalanta B può giocare in serie B ma ovviamente non nella stessa categoria della prima squadra.

Atalanta, quando si recupera il match?

Attualmente l’Atalanta è sesta in classifica con 26 punti in sole 15 partite, due gare in meno rispetto a squadre che sono avanti come l’Alcione Milano e il Trento (che sta giocando in questi minuti). L’Union Clodiense è invece nelle retrovie della classifica ed è reduce da un momento molto difficile, il rinvio della gara non è ottimale per l’Atalanta Under 23 ma purtroppo le condizioni non erano delle migliori per giocare.

Il club nerazzurro e anche l’altro club va detto ci hanno provato sino alla fine ma le due squadre alla fine hanno capito che non c’erano le condizioni per giocare. A differenza della prima squadra che ha diversi impegni in serie C la situazione è diversa e quindi non sarà un grosso problema recuperare nella prima giornata utile.

Insomma le condizioni di nebbia stanno preoccupando tutta la Lombardia e occhio anche in vista delle gare di domani che vedrà diversi match in varie categorie. Atalanta Under 23 Clodiense è rinviata a data da destinarsi, nei prossimi giorni sapremo ulteriori dettagli e l’ufficialità.