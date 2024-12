Nuovo affare Kalulu, la Juventus è pronta a chiudere un altro colpo dal Milan

Dopo Pierre Kalulu, la Juventus e il Milan sono pronti a nuovi affari: ecco il calciatore che interessa tanto a Thiago Motta

Il trasferimento di Pierre Kalulu in prestito con diritto di riscatto alla Juventus continua a far discutere ancora tanto. Il Milan, come è noto, ha incassatoo una cifra di poco superiore ai tre milioni di euro e ne aspetta altri diciassette circa per l’acquisto a titolo definitivo da parte dei bianconeri.

E’, infatti, estremamente difficile che la Vecchia Signora non decida di tenersi il francese, diventato titolare inamovibile con Thiago Motta. A Torino sono totalmente soddisfatti dell’ex Lione e ormai il Milan è un lontano ricordo. Il Diavolo così metterà a bilancio un’importante plusvalenza, ma potrebbe non essere l’unica, grazie ad un asse sempre più robusto con la Juventus. Nell’ultimo periodo così sono stati diversi i profili del Diavolo sondati dal club bianconero: non è un segreto che Giuntoli stia cercando un attaccante per il ruolo di vice Dusan Vlahovic e l’ex Napoli ha preso in considerazione Luka Jovic, che non rientra più nei piani del Milan. Ma il nome più interessante per la Juventus è sicuramente Fikayo Tomori. Per l’inglese, però, il Diavolo non ha alcuna intenzione di aprire a formule diverse dalla cessione a titolo definitiva ad una cifra sui 30 milioni di euro.

Thiago Motta lo rivuole: la Juve pensa a Saelemaekers

Attenzione così ad un altro profilo, per l’estate, che Thiago Motta non ha mai perso di vista. Stiamo ovviamente parlando di Alexis Saelemaekers, che il tecnico ex Bologna avrebbe voluto a Torino fin da subito.

Il Milan, inizialmente, aveva pensato di tenerselo stretto, ma poi è stato sacrificato per arrivare ad un centravanti, Tammy Abraham. Così è stato intavolato l’affare che ha portato l’inglese a Milano e il belga nella Capitale. Un doppio affare andato a buon fine con due prestiti secchi. Le parti saranno, dunque, chiamate ad aggiornarsi nei prossimi mesi, ma non è da escludere che entrambi facciano ritorno alla base. Alexis Saelemaekers, a questo punto, potrebbe davvero sbarcare a Torino, per vestire la maglia della Juventus, riabbracciando un allenatore, che è riuscito, più di tanti altri, a valorizzarlo. Il Milan la scorsa estate chiedeva una cifra vicina ai venti milioni di euro, adesso il belga potrebbe salutare per qualcosa meno. La situazione Saelemaekers va dunque monitorata con estrema attenzione.