Il City riparte dalla stella del Milan, l’offerta è da capogiro

Il Manchester City sta vivendo uno dei momenti più difficili dei suoi ultimi anni ed il club sta valutando una rifondazione in vista del prossimo campionato. Nel mirino c’è un giocatore del Milan che sta facendo molto bene agli ordini di Paulo Fonseca.

Pep Guardiola non molla ed è pronto a restare ancora a lungo sulla panchina del Manchester City per cercare di risollevare il club sia in questa stagione che in ottica futura. Per farlo è pronto a cambiare molto la rosa del momento ed ha messo nella lista dei desideri un calciatore del Milan.

Il calciomercato aprirà i battenti esattamente tra un mese ma molte squadre stanno già pensando a quelle che saranno le trattative in vista della prossima stagione. Il Manchester City, con ogni probabilità, andrà a cambiare molto rispetto alla rosa attuale con gli inglesi che guardano con interesse in Serie A ed in particolare in casa Milan. Un giocatore sta facendo drizzare le antenne di Pep Guardiola e della dirigenza dei campioni d’Inghilterra in carica, pronti ad una maxi offerta per strapparlo ai rossoneri.

Milan, assalto Manchester City in casa rossonero: colpo in arrivo

Tijjani Reijnders è finito nel mirino del Manchester City. Il centrocampista olandese sta vivendo la miglior stagione della sua carriera con l’arrivo di Paulo Fonseca che lo ha sbloccato anche dal punto di vista realizzativo. Tra campionato e Champions League sono già 6 le reti dell’ex Az Alkmaar in questa stagione.

Il centrocampista è diventato un punto fermo della nazionale olandese ed è il faro della linea mediana rossonera andandosi ad integrare alla perfezione con Youssouf Fofana, mediano che si occupa prevalentemente del recupero dei palloni. Reijnders è finito nel mirino del Manchester City, desideroso di portarlo in Inghilterra al termine del campionato in corso.

In casa Milan si sta pensando al rinnovo del contratto del centrocampista con conseguente aumento dello stipendio per cercare di frenare gli assalti delle big europee. Nel caso di una maxi offerta però, le cose potrebbero cambiare. Il Manchester City potrebbe infatti mettere sul piatto circa 60 milioni di euro per il classe 1998 facendo vacillare i rossoneri.

Le trattative per il prolungamento del contratto tra il Milan e Reijnders sono iniziate da tempo con l’agente che ha aperto ad un futuro ancora in rossonero. Se dovesse arrivare una proposta superiore ai 60 milioni di euro però, le cose potrebbero cambiare con il Milan che utilizzerebbe il denaro per andare a rinnovare in maniera profonda la rosa a disposizione del tecnico portoghese.