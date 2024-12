Conte ha dato l’ok: il Napoli lo cede a gennaio

Il club azzurro potrebbe fare una cessione nel mercato invernale: Conte ha concesso il via libera al trasferimento.

La stagione che sta disputando il Napoli è assolutamente positiva, la classifica della Serie A parla chiaro: primo posto, 32 punti in 14 giornate. Dopo la clamorosa sconfitta contro l’Hellas Verona nella prima giornata, la squadra ha reagito e ha macinato punti.

Antonio Conte sta riuscendo a dare la sua impronta a un gruppo che aveva bisogno di una scossa dopo la deludente annata scorsa. Ci sono stati diversi cambiamenti in organico e l’allenatore si è adattato, abbandonando la “fissazione” per la difesa a tre e passando a un 4-3-3 maggiormente in grado di valorizzare i suoi calciatori. Ovviamente, bisogna anche sottolineare che gli azzurri non disputano le coppe europee e questo è un grande vantaggio, perché permette di evitare impegni infrasettimanali e di concentrare le energie sul campionato. Per un nuovo tecnico che deve trasmettere le sue idee è sempre l’ideale poter lavorare senza “interruzioni”. Però l’obiettivo è quello di tornare in Champions League nella prossima stagione e di essere protagonisti anche in Europa.

Calciomercato Napoli, cessione a gennaio: le ultime

Sarà interessante vedere se il Napoli farà qualche mossa nella finestra invernale del calciomercato. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha dichiarato che c’è soddisfazione per l’attuale squadra e che eventualmente verranno colte delle opportunità. Negli ultimi giorni è spuntato il nome di Danilo, difensore della Juventus che ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e che non è un intoccabile per Thiago Motta, anche se in questo periodo con tanti infortunati ogni risorsa può essere utile. Sembra che dei contatti siano stati già avviati.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, a lasciare il Napoli potrebbe essere Alessio Zerbin, che finora ha trovato pochissimo spazio con Conte: 2 presenze tra Serie A e Coppa Italia, un totale di soli 34 minuti in campo. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il Lecce sta pensando a lui per rinforzarsi a gennaio. Pantaleo Corvino vuole dare al nuovo allenatore Marco Giampaolo un nuovo esterno offensivo e il 25enne nato a Novara è un profilo che gli piace molto.

Non c’è ancora una trattativa, ma potrebbe partire nelle prossime settimane. Il Lecce punta al prestito di Zerbin, da capire se in formula “secca” oppure se con diritto/obbligo di riscatto.