Lo vuole il Venezia, Milan disposto a lasciarlo partire a zero

Il club rossonero spera di fare qualche cessione a gennaio: un calciatore sembra essere nel mirino del Venezia.

I tifosi del Milan si aspettano uno-due colpi in entrata nel mercato invernale, anche se la dirigenza ha ammesso di pensare più agli acquisti per l’estate che ad eventuali rinforzi per gennaio. Certamente farebbero comodo un paio di innesti a Paulo Fonseca, ma è anche vero che in via Aldo Rossi si vorrebbe effettuare pure delle operazioni in uscita.

Non è un segreto che ci siano Fodé Ballo-Touré e Divock Origi sulla lista dei partenti, una cosa che c’era già durante la sessione estiva. Nonostante il club avesse chiarito loro che non sarebbero rientrati nel progetto, entrambi hanno rifiutato le diverse offerte che gli sono arrivate e hanno preferito rimanere a Milano. Pur essendo fuori dalla lista Serie A, hanno scelto di rimanere a guardare invece di cercare di tornare protagonisti altrove.

Calciomercato, dal Milan al Venezia?

Origi è praticamente “scomparso”, mentre Ballo-Touré ha collezionato alcune presenze con il Milan Futuro in Serie C. Non era il suo sogno, però questa situazione se l’è cercata respingendo tutte le proposte arrivate tra luglio e agosto. Una era arrivata dal Saint Etienne, squadra della Ligue 1 che ha come presidente Ivan Gazidis, ex amministratore delegato rossonero. C’era l’accordo tra i club, però il terzino senegalese ha fatto saltare il trasferimento.

Tra un mese inizierà la finestra invernale del calciomercato e il Milan spera di riuscire a liberarsi di Ballo-Touré, è anche disposto a cederlo a titolo gratuito, considerando pure che il suo contratto scade a giugno 2025. Sarà l’occasione giusta per farlo partire? Vedremo. Intanto trapela già qualche voce inerente una squadra che sarebbe interessata a lui: il Venezia. Già in estate era uscito qualche spiffero sulla società veneta e potrebbe esserci un tentativo a gennaio.

Molto dipenderà dalle richieste economiche dello stesso Ballo-Touré, che a Milano percepisce circa un milione di euro netto annuo. Non sorprenderebbe una sua permanenza in rossonero fino a fine stagione, anche se stonerebbe con la voglia che dovrebbe avere un calciatore di giocare. E certamente non è la Serie C il campionato che più lo aggrada. Il senegalese ha perso la nazionale e se vuole provare a tornare nel giro deve rimettersi in gioco altrove.