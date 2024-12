Terracciano all’Empoli, i possibili scenari e il nuovo terzino per il Milan

Filippo Terracciano all’Empoli è l’ultima notizia di calciomercato. Ecco cosa può succedere in casa Milan, con la sua partenza

Cinque presenze e 450 minuti, è questo il bottino stagionale di Filippo Terracciano con la maglia del Milan.

Il giocatore italiano classe 2003 non ha certo trovato molto spazio in rossonero, ma quando hai davanti un compagno di squadra come Theo Hernandez non è mai facile. In Serie A, però, sono state quattro le sfide giocate dal primo minuto: è successo per la prima volta contro la Lazio, per poi ripetersi contro l’Udinese, il Napoli e il Monza. In Brianza, però, Paulo Fonseca ha scelto di farlo giocare a destra. L’ultima presenza è stata quella in Coppa Italia contro il Sassuolo. Martedì è tornato a fare il terzino sinistro, ma ha chiuso la gara da centrocampista, dopo la sostituzione di Tijjani Reijnders.

Il minutaggio di Terracciano non è chiaramente altissimo, ma poteva andare decisamente peggio. Oggi Sky Sport scrive di un suo possibile approdo all’Empoli. Ci sarebbero già stati dei contatti, con il calciatore che appare interessato a questa possibilità. Contrariamente a quanto accaduto la scorsa estate, Terracciano potrebbe dunque fare le valigie e lasciare il Milan. Su di lui, lo ricordiamo, va registrato anche l’interessamento da parte del Monza di Adriano Galliani e del Como.

Milan, caccia al vice Theo: possibile scambio con l’Empoli

Un eventuale addio di Filippo Terracciano spalancherebbe le porte all’arrivo di un nuovo terzino sinistro. Difficile, infatti, pensare che il Milan decida di puntare su Bartesaghi, o in alternativa a Jimenez.

Paulo Fonseca ha dimostrato di fidarsi poco dei suoi giovani, puntando sempre sull’ex Verona. Se Terracciano dovesse partire, ci sarebbe così un altro calciatore pronto a varcare i cancelli di Milanello. Impossibile pensare ad un colpo come Dorgu, che piace tanto ma ha una valutazione fuori mercato, di oltre 40 milioni. Più facile immaginare, invece, uno scambio, magari di prestiti, proprio con l’Empoli dove Pezzella ha dimostrato di essere più che affidabile. Ricordiamo che in azzurro è presente anche Cacace, oltre che De Sciglio. Quindi anche in casa del club toscano, si rischierebbe un sovraffollamento di esterni. E se si vuole guardare a destra, oltre all’ex Juventus, l’Empoli dispone di Junior Sambia, in attesa del rientro di Tyronne Ebuehi, ma nel 3-5-2 di Roberto D’Aversa a fare il quinto di destra è sempre stato Gyasi.