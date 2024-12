Tutto rimandato per il Milan, niente da fare per gennaio

Prima beffa dell’anno per il Milan che dovrà cambiare obiettivo in vista del calciomercato di gennaio: non si muoverà prima dell’estate.

Tempo di tornare in campo per il Milan che questa settimana è stato anche chiamato a giocare in Coppa Italia. Mister Paulo Fonseca spera che i suoi non abbiano perso troppe energie dopo il turno infrasettimanale e che siano pronti al meglio per sfidare l’Atalanta, appuntamento a stasera per il big match tra nerazzurri e meneghini. Una sfida che sembra essere già uno spartiacque per le due società.

Specialmente per il Milan che non ha iniziato benissimo la stagione e che a questo del campionato si trova costretto a rincorrere. Prima del fischio d’inizio, i punti che dividono la Dea dal Diavolo sono bene 9. Insomma, durante la seconda metà di stagione il club rossonero dovrà necessariamente risalire se vorrà mantenersi in linea con i suoi obiettivi. Per non lasciare nulla al caso, la società meneghina è anche pronta a tornare sul mercato.

Il calciomercato di gennaio sarà un’opportunità da non perdere per molte squadre, peccato che qualcuno ha già annunciato che tratterrà i suoi giocatori migliori. Uno smacco per il Milan che ha messo gli occhi addosso al gioiello della Nazionale ma che difficilmente riuscirà ad acquistarlo prima della prossima estate.

Calciomercato Milan, sfuma il colpo a gennaio: l’annuncio spiazza tutti

Ad aver regalato un no categorico circa la sua cessione è stato il presidente Urbano Cairo, il numero uno del Torino è da poco intervenuto in diretta su Radio Sportiva, in concomitanza con il compleanno dei granata, e ha espressamente detto che Samuele Ricci non è in vendita. O, per lo meno, non lo sarà a gennaio. Per assistere ad un cambio di maglia del regista alla corte di Luciano Spalletti bisognerà dunque attendere qualche mese ancora.

A quel punto Ricci si ritroverà ad un anno esatto dalla scadenza del suo contratto con il Torino e andarsene sarà per lui più facile. Quello tra il centrocampista e il club piemontese è un divorzio che sembra ormai annunciato, la crescita del ventitreenne è stata esponenziale e ora mezza Europa si è messa in testa di dargli la caccia.

Tra i club interessati c’è anche il Milan che in futuro ambisce a diventare un po’ più italiano, tra i nomi che fanno gola non manca quello del classe 2001 di Pontedera che sta dimostrando di essere uno dei migliori nel suo ruolo. I rossoneri dovranno però tenere sott’occhio la situazione perché presto partirà l’asta nei confronti di Ricci. Anche il Manchester City continua a pensare a lui.