20 milioni o niente: il Milan ha fissato il prezzo per la cessione

Il club rossonero ha stabilito la valutazione di un suo giocatore: può essere venduto, però c’è una richiesta precisa.

I tifosi del Milan non sono contenti della stagione che sta disputando la squadra e sperano in almeno un paio di colpi di mercato a gennaio 2025. Ci sono alcune lacune che andrebbero colmate.

Certamente il reparto nel quale sarebbe fondamentale intervenire è il centrocampo, dove Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders non hanno avuto sostituti in questi mesi. E anche nel ruolo di trequartista non c’è un vero vice di Christian Pulisic. Quando questi giocatori hanno problemi fisici o squalifiche, possono sorgere grossi problemi. Lo si è visto anche nella recente partita persa contro l’Atalanta: quando l’ex Chelsea si è infortunato, c’è stato un calo dei rossoneri. Ruben Loftus-Cheek, subentrato al nazionale americano, ha caratteristiche totalmente diverse. A Bergamo, dove ha giocato più da mezzala destra, non ha neppure fatto malissimo: però c’è una differenza enorme di qualità tra i due compagni di squadra.

Calciomercato Milan, cessione già a gennaio?

Tra non molto Paulo Fonseca dovrebbe riavere a disposizione Ismael Bennacer, che ha smaltito il grave infortunio e che sta facendo la riatletizzazione. Secondo alcuni rumors, potrebbe essere convocato per Milan-Roma del 29 dicembre, l’ultima partita del 2024. Ovviamente, al centrocampista algerino servirà un po’ di tempo per ritrovare il ritmo partita e ritornare al 100% della condizione fisica. La società dovrà valutare se intervenire o meno nella sessione invernale del calciomercato in programma a gennaio.

Per una questione di liste, il Milan potrebbe ritrovarsi a dover vendere per portare a Milanello dei volti nuovi over 22. Spesso si è parlato della possibile cessione di Luka Jovic, attaccante alle prese con problemi di pubalgia in questi mesi e che può partire nel caso in cui dovesse arrivare una buona offerta. Attenzione anche alla situazione del già citato Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese non è un intoccabile, anche se Fonseca ha più volte speso delle buone parole nei suoi confronti. Se un club dovesse offrire 20 milioni di euro, il Milan sarebbe disposto a venderlo. Questo è il prezzo fissato al momento. In Premier League e in Saudi Pro League qualche società sta monitorando la sua situazione, non bisogna escludere una proposta già a gennaio. Altrimenti si attenderà il mercato estivo, quando difficilmente l’ex Chelsea continuerà ad essere un calciatore rossonero. Finora la sua stagione è stata negativa e spesso in campo è apparso un pesce fuor d’acqua, non sembra avere futuro a Milano.