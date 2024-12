Bagnaia lo ha rivelato a sorpresa: “Mi ha dato fastidio”

Dopo aver perso il titolo MotoGP 2024, Bagnaia si è lasciato andare una confessione: indirettamente c’entra Verstappen.

Per Francesco Bagnaia l’ultima stagione è stata una grande lezione. Non essersi confermato campione del mondo MotoGP nonostante le undici gare vinte, è una beffa che lo deve portare a delle riflessioni e a una maturazione. Troppe le cadute di cui è stato protagonista, in ottica 2025 serve migliorare.

Vero che a volte non è stata esattamente colpa sua, però ci sono situazioni che avrebbe potuto gestire meglio. Per essere un campione completo gli manca un ultimo step e magari lo farà proprio l’anno prossimo, quando nel box Ducati si ritroverà un otto volte iridato come Marc Marquez. La presenza dello spagnolo può essere lo stimolo giusto per alzare il suo livello e limitare gli errori. Con un Jorge Martin che è passato a un’Aprilia che non sappiamo se sarà in lotta per il mondiale, potrebbe esserci un duello tutto rosso per la corona 2025.

MotoGP, i rimpianti di Bagnaia: cita anche Verstappen

Pur avendo vinto meno, Martin ha meritato il titolo MotoGP 2024: essere più costanti è assolutamente un merito. Comprensibile in parte la richiesta di cambiare l’assegnazione del punteggio, mettendo qualche punto in più di distanza tra il pilota che vince e il secondo classificato. Nel Motomondiale sono 5 (25 contro 20), in F1 7 (25 contro 18). Ma questo non può essere una scusa per gli errori commessi da Bagnaia nell’arco del campionato.

Ovviamente, Pecco era tra i piloti presente nel recente evento “Campioni in Festa” organizzato da Ducati a Bologna Fiere per celebrare il trionfale 2024. In tale occasione si è concesso ai microfoni di Sky Sport MotoGP ed è tornato a parlare della sua sconfitta contro Martin, spiegando come la sta vivendo: “Sentendo la telecronaca della F1, ho sentito ‘Max Verstappen quattro volte campione del mondo’ e ciò mi ha fatto pensare. Mi ha infastidito un po’, pensando alla mia stagione. Ma sono cose che alla fine fanno bene. Questa voglia di ricominciare subito è importante e ce la teniamo buona. Perdere è fondamentale sotto certi aspetti. Ogni tanto sbattere la faccia e rimettere i piedi per terra può essere importante in certe situazioni“.

Bagnaia avrebbe voluto essere a sua volta un quattro volte campione del mondo, come Max Verstappen in F1. Ormai ha metabolizzato quanto successo ed è particolarmente carico in vista del 2025. La sconfitta gli ha permesso di imparare qualcosa e cercherà di progredire nel prossimo Mondiale.