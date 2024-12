Milan-Stella Rossa, possibile sorpresa: Fonseca vuole dargli spazio

Si avvicina la sfida di Champions League contro la Stella Rossa: Fonseca starebbe pensando di dare spazio ad un giocatore

Sarà un dicembre particolarmente impegnativo per il Milan, che deve rincorrere in campionato e confermarsi in Champions League. Dopo la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, la squadra rossonera deve reagire e per farlo c’è subito un’opportunità. Mercoledì si ritorna in campo nel torneo europeo per affrontare la Stella Rossa: con una vittoria, la qualificazione agli ottavi senza Play-Off sarà ancora più vicina.

Mancano infatti tre partite alla fine della fase a gironi: con tre successi, è sicuro al 100% il passaggio del turno diretto. E sarebbe un grande risultato, anche inaspettato visto che la stagione europea era iniziata con due sconfitte in due partite contro il Liverpool e il Bayer Leverkusen. Lo storico successo di Madrid ha regalato questa grande occasione al Milan: Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria sono avversarie tutte alla portata ed è quindi uno scenario fattibile. Anche se, e questo non c’è bisogno di dirlo dalle parti di Milanello, in una competizione come la Champions League non si può sottovalutare alcun tipo di impegno. E per questo Fonseca sceglierà la miglior formazione possibile.

Milan-Stella Rossa, spazio per Camarda? Le ultime

Gli impegni però come detto sono davvero tanti, e tutti complicati. Fra Sassuolo di Coppa Italia e Atalanta di Serie A sono passati a malapena tre giorni; ne passeranno quasi cinque, invece, per la Stella Rossa. Inevitabile quindi pensare a qualche cambio nella formazione iniziale, che vedrà già sicuramente out Christian Pulisic per infortunio. L’americano farà domani gli esami per stabilire entità e tempi di recupero.

L’attaccante sarà Alvaro Morata dal primo minuto dopo che Abraham aveva giocato titolare col Sassuolo. Se le cose dovessero andare per il verso giusto, non è da escludere che Fonseca, a partita in corso, possa decidere di dare un po’ di spazio a Francesco Camarda, in campo oggi nella vittoria del Milan Futuro contro il Gubbio. Il giovanissimo attaccante ha già fatto il suo debutto nella competizione contro il Club Brugge, con tanto di gol annullato poi dal Var. Fonseca lo considera una risorsa a tutti gli effetti e in questo momento così tanto impegnativo il suo apporto può essere una soluzione. Camarda è ormai da considerare un giocatore della prima squadra visto che, in assenza di Jovic, il mister lo ha sempre tenuto con sé in allenamento e in partita.