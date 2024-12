Tutti come De Ketelaere: i prestiti fanno ricco il Milan

I giocatori in prestito stanno facendo bene: ora è la volta di Pobega (due gol) , che si sta prendendo il Bologna , e Saelemaekers

Rimpianti o tesoretto. Quando si parla dei giocatori in prestito di proprietà del Milan le strade non possono essere che due: il tifoso così nel commentare chi ha lasciato il club rossonero in estate con questa formula, o accusa la società per non aver creduto in loro o esulta per la possibilità che il Diavolo incassi i soldi del riscatto.

In questo weekend i giocatori di proprietà del Milan che hanno fatto bene sono davvero parecchi. E’ vero, però, che Pierre Kalulu ha rischiato il rosso. Quella contro il Bologna è stata certamente una partita negativa, ma il francese ha già conquistato il club bianconero, che è pronto a riscattarlo, facendo incassare una cifra totale intorno ai venti milioni di euro. Qualche milione in più, invece, prenderà il Milan dalla cessione definitiva di Charles De Ketelaere, che formalmente è ancora rossonero, ma dal primo febbraio, basterà che l’Atalanta conquisti un punto per far scattare l’obbligo.

Dopo De Ketelaere e Kalulu, ad inizio stagione, sono stati Vasquez e Adli a prendersi la scena. Il portiere dell’Empoli è ormai un titolarissimo e i toscani sono pronti a pagare un milione di euro al Milan. Anche il francese ha conquistato la Fiorentina, che difficilmente non darà al Diavolo i dieci milioni concordati.

Milan, è il turno di Pobega e Saelemaekers: momento d’oro per i ‘rossoneri’

Ma in questo weekend sono saliti in cattedra altri calciatori di proprietà del Milan, che hanno iniziato la stagione con qualche difficoltà per via di alcuni problemi fisici.

Così anche Tommaso Pobega ha iniziato a fa riflettere il Bologna in merito al suo acquisto. Lo ha fatto segnando un super gol contro il Monza in Coppa Italia, poi è arrivato anche la rete a Torino con la Juventus. Un momento davvero magico per il centrocampista che può far fruttare al Milan altri dieci milioni di euro.

Oggi il gol lo ha trovato anche Lorenzo Colombo, per il quale servirebbero sette milioni. Il suo riscatto appare, però, tutto da conquistare. Lo deve fare anche Alexis Saelemaekers, che dopo essere stato protagonista in Tottenham-Roma, ha segnato nella sfida dell’Olimpico contro il Lecce. Nella Capitale credono tanto nel belga, ma servirà trovare un accordo sulle cifre, facendo incastrare anche l’affare Abraham. Il Diavolo in estate così potrebbe ritrovarsi con un tesoretto da circa 60 milioni.