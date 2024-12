Sinner, ora la pazienza è finita: l’ultimo annuncio scatena la furia

Nuovo attacco a Jannik Sinner, l’annuncio fa infuriare i tifosi: la pazienza stavolta è finita

Passano i mesi, ma le vecchie abitudini, specialmente quelle negative, non passano mai. Nonostante Jannik Sinner abbia dimostrato di essere non solo uno dei giocatori più forti al mondo, ma anche uno dei più corretti, c’è chi continua a provocarlo e a prenderlo di mira, con continui attacchi. L’ultimo è però davvero clamoroso e ha mandato i tifosi su tutte le furie. Stavolta la pazienza è finita.

Con il 2025 alle porte l’attesa è tutta sulla sentenza che dovrà decidere se squalificare Sinner per il caso Clostebol dopo il ricorso della Wada, ed eventualmente per quanti mesi. La decisione dei giudici non arriverà però prima di metà febbraio, e nel frattempo di cose ne possono succedere molte.

Ad esempio un incrocio sul campo tra Sinner e il suo più grande hater, quel Nick Kyrgios pronto al ritorno nel circuito dopo oltre un anno e mezzo di stop. Il tennista australiano negli scorsi giorni ha confermato la sua presenza al prossimo ATP 250 di Brisbane, in programma dal 29 dicembre al 5 gennaio. E nello stesso momento non ha perso occasione per andare nuovamente all’attacco di Sinner, con una frecciatina che ha mandato su tutte le furie i suoi tifosi.

Nuovo attacco a Sinner, Kyrgios fa infuriare tutti: parole inaccettabili

Considerando che Sinner non parteciperà ai primi 250 dell’anno, è più che probabile che un eventuale confronto tra i due possa avvenire, sorteggio permettendo, solo agli Australian Open. Sempre che Kyrgios decida di prendere parte al primo Slam dell’anno, cosa non scontata, tenendo conto che rientrare in campo dopo un’inattività così lunga non è per nulla semplice.

L’australiano si sente però in gran forma, pronto a rimettersi in gioco e a dimostrare di poter essere uno dei tennisti più forti al mondo, un degno rivale pure di quel Sinner cui continua non risparmiare nulla. Anche in un contesto in cui Jannik non c’entrava minimamente, Kyrgios lo ha infatti voluto tirare in ballo, scatenando la reazione dei suoi fan.

“Che bello aver fatto tanti giorni di allenamento consecutivi“, ha scritto sui social Kyrgios, aggiungendo: “Il polso è stato ricostruito e sono pronto a tornare. Senza fallire alcun test antidoping. Siate fieri, sto facendo tutto nel modo giusto“. Parole che nascondono, nemmeno tanto bene, l’ennesimo attacco al numero uno al mondo.

Una vera e propria crociata, quella di Kyrgios, destinata a trasformarsi in una lotta contro i mulini a vento. Perché Sinner ha già dimostrato la sua innocenza, e rimarrebbe innocente anche in caso di squalifica. Ciò che ha compiuto in questi mesi, nessuno lo toglierà al tennista altoatesino.

Pronto comunque a dimostrare ancora una volta di essere il più forte di tutti, anche in campo. E la speranza di tanti tifosi a questo punto è che il sorteggio possa davvero realizzare la definitiva resa dei conti tra i due, per zittire una volta per tutte un giocatore che ha dimostrato di avere un talento enorme bilanciato da un altrettanto enorme ego, vera zavorra per la sua carriera.