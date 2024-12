Whatsapp down, ecco la soluzione al problema

Sono attimi di tensione in tutto il mondo. Il down tecnologico che ha colpito Whatsapp e non solo spaventa tutti gli utenti.

Sono attimi di tensione nel mondo tecnologico e in questi minuti si è creato un autentico caos per tutto il web. Negli ultimi minuti l’intero sistema Meta è letteralmente andato in down, non si conosce il reale motivo ma sia Whatsapp che Instagram e Facebook vanno a forte rilento e ha creato panico tra gli utenti.

Gruppi di lavoro, amici e famiglia sono entrati nel caos con messaggi non caricati e sistemi in confusione totale a livello tecnologico. Per risolvere questo problema abbiamo finalmente trovato la soluzione. Per risolvere questa problematica in questi minuti persone di tutto il mondo stanno ricorrendo ad altre app di messaggistica e in particolare a Telegram, unico sistema che al momento non è stato toccato da questo problema.

Un sistema di messaggistica utilizzato molto meno rispetto agli altri ma come sempre Telegram risolve i problemi nei momenti di difficoltà. A dire il vero anche X sembra al momento immune da questi problemi che stanno gettando nel panico gli habituè del mondo tecnologico. Finora Whatsapp si è ripreso ma va a tratti e soprattutto va a grande rilento e non riesce a caricare immagini. Ancora peggio per Facebook che non carica foto, video e post e al momento permette solo di entrare (lentamente e molto davvero) nel sistema.

Caos su Whatsapp, ecco le soluzioni alternative

Stavate parlando con la vostra fidanzata a distanza e stavate facendo una videochiamata su Whatsapp? Niente paura, la soluzione a tutto ciò può arrivare mediante Skype, altro sistema molto utile quando si tratta di fare videochiamate e che in questi minuti sta ottenendo grande successo con diverse persone collegate su questo sistema.

Infine c’è anche la soluzione alternativa e avviene nel caso l’intero web vi stia creando problemi. Parliamo ovviamente delle mail, sistema molto utilizzato in passato e che ora viene vista come davvero ultima opportunità in caso di grossi problemi. Per quel che riguarda il down delle App di Meta prosegue con le foto e i video che vanno davvero molto a rilento. Vedremo ulteriori aggiornamenti nei prossimi minuti, nella speranza che il problema si risolvi il prima possibile.