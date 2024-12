Clamoroso Milan, svolta improvvisa: l’agente incontra la dirigenza oggi

Potrebbe essere un giorno di svolta per una importante trattativa in casa Milan: l’agente del giocatore dovrebbe incontrare oggi la dirigenza

Ancora ombre sul Milan dopo il pareggio contro il Genoa di ieri sera. La prestazione è stata negativa, di nuovo: un po’ meglio rispetto alla Stella Rossa, ma nessun passo avanti concreto. Stavolta non è arrivato nemmeno il risultato: un pareggio che però sa di sconfitta perché la classifica ora piange davvero. Le uniche note positive sono i ragazzi: finalmente abbiamo visto Mattia Liberali, ma il migliore in campo è stato Alex Jimenez, il sostituto di Theo Hernandez.

Lo spagnolo ha fatto una gran partita, in entrambe le fasi. Ed è apparso come un giocatore praticamente già pronto: come è possibile che lo abbiamo visto soltanto al 15 di dicembre? Meglio tardi che mai, è chiaro, ma resta qualcosa di strano, soprattutto se l’allenatore è uno così bravo coi giovani come Fonseca. Jimenez deve trovare spazio ancora, ma ci auguriamo tutti non al posto di Theo Hernandez: il Milan deve avere come obiettivo quello di recuperare al più presto il francese, il miglior giocatore della rosa. E oggi, dalla Spagna, arrivano anche notizie abbastanza importanti in merito al suo rinnovo di contratto.

Rinnovo Theo Hernandez, possibile svolta oggi: i dettagli

Secondo quanto riportato da Marca, l’agente di Theo Hernandez avrebbe oggi in programma un incontro con la dirigenza rossonera. Al momento la notizia non trova conferme ma vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Sappiamo per certo, invece, che ad oggi non c’è nessun tipo di accordo fra le parti, e non è nemmeno vicino. C’è da trattare e servirà del tempo, nel frattempo però le big d’Europa arrivano.

Theo Hernandez è in scadenza a giugno 2026, questo significa che al termine di questa stagione gli resterà un solo anno di contratto. Inutile dire che, se la situazione non dovesse cambiare in sede di rinnovo, la cessione del terzino sarà inevitabile: sarebbe troppo rischioso tenerlo senza un accordo di rinnovo con la prospettiva di perderlo a costo zero, per una proprietà come RedBird questo non è nemmeno immaginabile. C’è però motivo di pensare che tutto possa finire per il meglio, soprattutto se la notizia dell’incontro di Marca dovesse essere vera. Il Milan, se vuole davvero dimostrare ai tifosi che ha l’ambizione di vincere e di diventare grande, non può in alcun modo privarsi di uno dei migliori giocatori al mondo. Un periodo psicologicamente negativo non mette in discussione le sue qualità: è solo un periodo, passerà. Il talento di Theo tornerà a brillare, come è accaduto con Leao.