Il tifoso del Milan se ne va al Real Madrid: che bomba per il 2025

Soldi in arrivo per il club che è pronto a vendere il suo talento a peso d’oro: la fede per il Milan non basta davanti ad un’offerta simile.

Lo spettacolo è stato di gran lunga migliore sugli spalti e nel prepartita per il Milan che in campo non è riuscito ad andare oltre ad uno scialbo 0-0 contro il Genoa. Compleanno non proprio dei più dolci per il club di Zlatan Ibrahimovic che in campionato, in occasione dei suoi 125 anni di storia, si è dovuto accontentare di un solo punto.

Il 2025 dovrà quindi essere necessariamente l’anno della risalita per il club rossonero che fin qui ha già perso abbastanza punti. La classifica grida vendetta e migliorare è imperativo, anche se questo significa dover fare nuovi investimenti ora che il calciomercato sta per riaprire. Per prenotare i giocatori migliori il Milan è però chiamato a muoversi subito.

Altrimenti si rischia di vedere i propri obiettivi sfumare, come sta per succedere al tifoso del Milan che nei prossimi mesi è atteso in quel del Real Madrid. In passato ha ammesso di nutrire una certa simpatia per i colori rossoneri ma quando un club come quello madridista chiama è difficile dire di no. In questi casi non c’è fede che tenga.

Milan, beffa dal Real Madrid: va da Ancelotti

Sarà un’altra estate di grandi cambiamenti per il club più titolato di Spagna che è pronto a soffiare al Milan un suo vecchio obiettivo. Le parti sono spesso state vicine ma è sempre mancato quel guizzo in più utile a chiudere la trattativa. Chi oggi può trasferirsi ne LaLiga è Dominik Szoboszlai, centrocampista acquistato per 70 milioni di euro dal Liverpool appena un anno fa.

Oggi, rivelano dalla Spagna, ad aver messo gli occhi addosso al giocatore è il Real Madrid che, alla ricerca di nuovi centrocampisti, soprattutto in vista dell’addio irrimandabile di Luka Modric, starebbe pensando con grande insistenza al regista ungherese. In Italia sono stati molti vicini al suo acquisto, oltre al Milan era finito anche nell’orbita della Lazio, ma le richieste del suo ex club hanno sempre allontanato tutti.

Ora il Real Madrid ha cambiato idea ed è pronto a dare l’assalto al gioiello dei Reds. Affare estivo per il club attualmente sotto la guida di Carlo Ancelotti che dopo aver perso terreno in campionato, il Barcellona sembrava inarrivabile, ha recuperato punti e ora è nuovamente in lotta per il titolo. In caso di primo posto il regalo è già pronto: oggi ci vogliono 1000 milioni per il cartellino del ventiquattrenne