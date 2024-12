Milan, manca solo Theo Hernandez: il punto sul rinnovo

Le ultime notizie relative al futuro di Theo Hernandez dopo l’arrivo in sede dell’agente Manuel Garcia Quilon: il punto della situazione

E’ stata una giornata importante per il Milan quella di ieri. Il club rossonero che ha festeggiato per i 125 anni è stato contestato: nessuno è stato risparmiato, dai giocatori alla società , passando ovviamente alla proprietà che è stata invitata a fare le valigie.

Ma lunedì è un giorno che può rappresentare la svolta per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez. Il tanto atteso incontro tra le parti c’è finalmente stato. A Casa Milan ad attendere Manuel Garcia Quilon, c’era Giorgio Furlani, che ha fatto gli onori di casa. Sul tavolo, nonostante le dichiarazioni dell’agente, è finito ovviamente il contratto di Theo Hernandez. Si è parlato di problemi fiscali, legati soprattutto al Decreto Crescita, e si è affrontato il discorso legato alle cifre del suo stipendio.

La volontà di Theo Hernandez, come confermato dal suo procuratore, è quella di rimanere in rossonero, dove si trova davvero bene, ma serve trovare la quadra sui conti. Il Milan, da parte sua, ha sempre ammesso di voler continuare con il giocatore: ora dalle parole è pronto a passare ai fatti, offrendo un contratto da poco meno di sei milioni di euro netti a stagione.

Milan, rinnovano tutti: Theo dopo Reijnders, Pulisic e Maignan

L’incontro, avvenuto in via Aldo Rossi, ha certamente avvicinato le parti, tanto che dalle parti di Casa Milan si respira un maggiore ottimismo.

Tanti soldi, dunque, per Theo Hernandez, che in caso di firma andrebbe a guadagnare più di Mike Maignan, che nelle scorse ore ha detto sì al Diavolo a cinque milioni di euro netti a stagione. La firma sul contratto del francese è attesa a breve, così come quella di Christian Pulisic, che porterà il suo accordo a scadere fra cinque stagioni e a guadagnare quanto i big del Milan.

Prenderà un po’ meno, invece, Tijjani Reijnders, che come l’americano, si prepara a mettere nero su bianco nonostante un contratto già lungo, ma il Milan ha voluto far capire quanto siano centrali nel progetto. Per l’olandese stipendio praticamente  raddoppiato a circa tre milioni di euro netti a stagione. Vanno verso l’addio invece, Davide Calabria e Alessandro Florenzi entrambi con accordi nel 2025.