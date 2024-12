Xavi nuovo allenatore del Milan: cosa c’è di vero, tutti i dettagli

Xavi è davvero un’opzione per sostituire Fonseca al Milan? L’indiscrezione arriva dalla Spagna, come stanno le cose

La premessa è d’obbligo: il Milan in questo momento non sta valutando la posizione di Paulo Fonseca. Se le cose dovessero andare male contro l’Hellas Verona domani, è chiaro che qualche riflessione ci sarà, ma nulla ad oggi fa pensare che, in caso di sconfitta, il tecnico portoghese rischi davvero l’esonero. Gli impegni però sono tanti e tutti ravvicinati, e soprattutto il Milan è distante dal vero e unico obiettivo della proprietà: il quarto posto, e quindi la Champions League.

Inevitabile quindi che se nelle prossime partite non dovessero arrivare i risultati sperati, allora RedBird, che è già preoccupato del non raggiungimento del grande traguardo, potrebbe iniziare a prendere provvedimenti. E in questi casi, purtroppo, a pagare è sempre l’allenatore. Che però è sereno, e soprattutto è convinto che la squadra lo segua e sia convinta dei suoi concetti di gioco. Ci si attende quindi una svolta a breve, altrimenti sarà inevitabile pensare ad un sostituto. Ma chi? I tifosi spingono per un allenatore italiano, con Sarri e Allegri in prima linea, ma nelle ultime ore è venuto fuori il nome di Xavi, e non è di certo una novità per l’ambiente rossonero.

Xavi al posto di Fonseca? Come stanno le cose

L’allenatore spagnolo, reduce dall’addio alla panchina del Barcellona, è al momento senza squadra, in attesa di un progetto interessante da sposare. Già in estate, prima di puntare tutto su Lopetegui prima e Fonseca poi, c’era stato qualche contatto con la società rossonera. Niente di concreto, è chiaro, ma il gradimento da parte del club per il suo profilo non è quindi una novità.

A rilanciare l’indiscrezione è stato il portale spagnolo El Nacional e stamattina il Corriere dello Sport ha confermato l’indiscrezione ma solo per la prossima stagione. Da qui a giugno 2025 possono succedere ancora tantissime cose: prima di arrivarci, il Milan ha la priorità di chiudere quest’anno con il quarto posto, altrimenti c’è il forte rischio che il progetto finanziario, e quindi tecnico, possa subire un brusco stop (senza dimenticare che si avvicina la scadenza per il pagamento del prestito ad Elliott). Xavi è quindi uno dei nomi che la dirigenza rossonera apprezza, ma non sembra ad oggi la pista più calda qualora si dovesse optare per un esonero di Fonseca a metà stagione. Sky Sport ieri ha raccontato di uno scenario più concreto: se la società decidesse di cambiare, il nome di Allegri è quello che potrebbe convincere tutti, dalla proprietà ai tifosi.