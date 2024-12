Via Loftus-Cheek, il Milan pensa allo “scambio” a centrocampo

Ruben Loftus-Cheek potrebbe essere sacrificato dal Milan in vista del mercato di gennaio per arrivare ad un nuovo centrocampista voluto da Paulo Fonseca.

La stagione del centrocampista inglese è sicuramente deludente dal punto di vista dei numeri con l’ex Chelsea che non sta riuscendo a replicare quanto di buono fatto vedere lo scorso anno.

Agli ordini di Stefano Pioli la mezzala inglese è riuscita a mettere a segno 10 reti stagionali dimostrando di essere un punto fermo della squadra rossonera e riuscendo ad essere decisivo sia in fase offensiva che in quella difensiva. L’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan ha cambiato l’assetto tattico della squadra con Loftus-Cheek che non è riuscito a ritagliarsi un ruolo nella formazione finendo spesso in panchina. Al momento in suo score in campionato è di zero reti con il classe 1996 che è alle prese con il recupero da un infortunio. Per lui potrebbero aprirsi le porte di una cessione a gennaio con il club pronto a puntare su un nuovo centrocampista.

Calciomercato Milan, Loftus-Cheek può salutare: i rossoneri su un nuovo mediano

Il Milan sarebbe pronto a cedere Ruben Loftus-Cheek durante la sessione di mercato invernale per avere poi a disposizione il denaro necessario a rinforzare la squadra in vista della seconda parte di campionato. Al momento l’obiettivo principale sembra essere rappresentato da Morten Frendrup.

Sulle tracce di Loftus-Cheek ci sono diversi club inglesi, pronti a fare un’offerta al Milan per assicurarsi il cartellino dell’ex Chelsea che non disdegnerebbe un ritorno in patria per provare a rilanciare ancora una volta la sua carriera. Newcastle, Nottingham Forest e Bournemouth ci pensano con il Milan che ha fissato il costo del suo cartellino intorno ai 20 milioni di euro con la possibilità di dare l’ok anche ad un’offerta da 18 se ci fosse l’opportunità di chiudere immediatamente l’affare a titolo definitivo.

Il denaro derivante dalla cessione di Loftus-Cheek sarebbe poi reinvestito su Morten Frendrup con il Genoa che vuole almeno 15 milioni di euro per il cartellino del classe 2001 che sta vivendo un’ottima stagione in rossoblu. La buona partita disputata a San Siro proprio contro il Milan sembra aver fatto decadere gli ultimi dubbi sul danese, ritenuto l’uomo adatto per la mediana rossonera.

Frendrup andrebbe a rappresentare un’ottima alternativa alla coppia titolare formata da Fofana e Reijnders con i due mediani che non possono mai rifiatare nella formazione di Paulo Fonseca che, per le sue idee di calcio, non può fare a meno dell’olandese e del francese.