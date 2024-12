Milan, Ancelotti lo ha fatto fuori: nuovo colpo ‘alla Theo’

Il Milan ha messo nel mirino un nuovo giocatore del Real Madrid in vista del 2025 e presto potrebbero partire i contatti con il calciatore delle merengues.

Nome nuovo per il mercato del Milan in vista della seconda parte di stagione con i rossoneri che guardano con interesse ad un calciatore fatto fuori da Carlo Ancelotti al Real Madrid.

Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte e per diverse squadre è tempo di valutazioni su quelle che potrebbero essere le operazioni da portare a termine per sistemare le proprie rose. Il Milan sa di dover portare alla corte di Paulo Fonseca un nuovo centrocampista e nel frattempo sta valutando possibili occasioni presenti sul mercato sia in Italia che in Europa. Una delle ultime piste porta al Real Madrid con il Milan che ha un ottimo rapporto con la dirigenza delle merengues ed un calciatore potrebbe presto lasciare la capitale spagnola per il poco spazio concessogli da Carlo Ancelotti.

Calciomercato Milan, nome nuovo per la difesa: colpo in casa Real Madrid

Gli occhi del Milan sono su Fran Garcia, esterno sinistro del Real Madrid che potrebbe rappresentare per il Milan un colpo in ottica futura. Il terzino dei campioni di Spagna sta giocando molto poco alla corte di Carlo Ancelotti e potrebbe arrivare in rossonero inizialmente con il ruolo di vice Theo Hernandez.

L’eventuale arrivo di Fran Garcia alla corte di Paulo Fonseca potrebbe essere visto come un colpo in prospettiva per cautelarsi dalla possibile partenza di Theo Hernandez durante la prossima estate. Lo spagnolo sta giocando poco al Real Madrid e le merenegues potrebbero dare l’ok alla cessione per una somma intorno ai 15 milioni di euro.

Un affare che il Milan sta valutando considerato il fatto che le trattative per il rinnovo di Theo Hernandez al momento procedono a rilento. Il colpo permetterebbe al club meneghino di essere già coperto sulla fascia sinistra considerato il fatto che Alex Jimenez sembra dare garanzie per quello che riguarda il futuro. Fran Garcia darebbe quel tasso di esperienza in più mantenendo la fascia sinistra rossonera sempre su alti livelli.

Milan e Real Madrid potrebbero poi parlare anche di altri profili considerato il fatto che i rossoneri da tempo hanno messo nel mirino Dani Ceballos, centrocampista spagnolo che in questa stagione ha giocato molto poco. Il Real Madrid potrebbe dare l’ok alla sua partenza a titolo definitivo per una somma che si aggira intorno agli 8 milioni di euro.