Leclerc non può proprio farne a meno, la rivelazione sul campione Ferrari

Leclerc ha svelato una cosa a lui molto gradita: una curiosità per chi lo segue e lo apprezza da anni.

Guida per il team Ferrari F1 dal 2019 e Charles Leclerc si è fatto amare da subito dai tifosi ferraristi. Tutti sognano di vederlo finalmente campione del mondo, obiettivo per il quale finora non ha mai potuto lottare perché non ha avuto una macchina all’altezza.

La scuderia di Maranello ha fatto progressi evidenti nel corso del 2024 e c’è fiducia in vista del prossimo anno, l’ultimo con l’attuale regolamento tecnico. Potrebbe essere una grande occasione da sfruttare, ovviamente anche altre concorrenti proveranno a fare lo stesso, McLaren in testa. Nel box rosso arriverà un sette volte campione di Formula 1 come Lewis Hamilton e può essere un valore aggiunto per arrivare a vincere, anche se Max Verstappen con la Red Bull non potrà assolutamente essere sottovalutato.

Ferrari F1, la curiosità svelata da Leclerc

L’arrivo di Hamilton darà ulteriore motivazioni a Leclerc, determinato a essere il numero 1 della Ferrari e anche colui che riporterà il titolo a Maranello. Ha un forte legame con il Cavallino Rampante e ci tiene particolarmente a realizzare questo sogno. Avere a fianco una leggenda della F1 potrebbe fargli compiere un altro salto di qualità come pilota, spingendolo a diventare ancora più forte.

Nel 2024 Charles ha vinto due gare molto speciali come quelle di Monaco e Monza. Nel Principato, casa sua, ha trionfato per la prima volta in assoluto. In passato ha avuto diversi episodi sfortunati o errori che gli hanno impedito di vincere. Invece, in Italia aveva già conquistato la gara del 2019. Entrambi i successi gli hanno regalato grandissime emozioni e spera di ripetersi anche in futuro.

Il Principato di Monaco è il luogo in cui vive e al quale è ovviamente legato, però anche l’Italia è un Paese che ama profondamente. In passato anche svelato qual è il suo piatto preferito della cucina nostrana: “La parmigiana. Non la mangio spesso, ovviamente, però fa paura. E anche la mozzarella di bufala. Se non fossi un pilota, avrei un po’ di ciccia a causa della mozzarella di bufala. Mattina, pomeriggio, colazione, pranzo, cena… Con un po’ di parmigiana. E ci siamo”. Il pilota monegasco ha le idee chiare anche sul tema culinario.