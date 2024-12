Arrivano 3 milioni, in estate tesoretto nelle casse del Milan

Tesoretto per il Milan nella prossima estate: i rossoneri potrebbero incassare una piccola cifra, ecco tutti i dettagli

Siamo ad un passo dal mercato di gennaio. Il Milan è la squadra che ha più bisogno di intervento: non per una questione numerica ma dal punto di vista della qualità e delle caratteristiche. In estate la dirigenza ha fatto degli errori di valutazione piuttosto gravi: ora, soprattutto dopo le critiche dei tifosi sulla non ambizione, la proprietà ha la possibilità di investire e di provare a cambiare il corso di una stagione che sembra destinata a finire piuttosto male.

Comprare a gennaio, si sa, è molto complicato, soprattutto per una società che non ha incassato molto l’estate scorsa e ha, invece, investito tanto. I margini di acquisto potrebbero essere molto ridotti, anche se dalla Champions League arriveranno molto più di 50 milioni. I soldi potrebbero però arrivare da alcune cessioni: Tomori e Jovic sono fra gli indiziati per lasciare la squadra nel mese di gennaio, e da loro potrebbe arrivare un tesoretto. A proposito di questo, a giugno 2025 potrebbero arrivare soldi sicuri nelle casse di RedBird da una cessione… di un’altra squadra.

Il Milan fa cassa con la rivendita

Charles de Ketelaere continua a fare il fenomeno. Ieri un’altra doppietta decisiva per l’undicesima vittoria dell’Atalanta contro l’Empoli: gli orobici sono sempre più primi in classifica e il belga, che veniva descritto come scarso e mentalmente debole, è oggi uno dei trascinatori delle migliori squadre d’Europa. Una bella rivincita per lui contro chi lo ha giudicato in maniera negativa al Milan, che sia un addetto ai lavori che ai tifosi.

Nella prossima estate per l’Atalanta sarà molto difficile trattenerlo. Il Milan, come sappiamo, lo ha ceduto per due spicci ai bergamaschi: 3 milioni per il prestito e 20 per il riscatto. Oggi il valore del belga potrebbe essere triplicato. Secondo alcune voci di corridoio, squadre inglesi sarebbero pronte a fare un importante investimento su di lui: Arsenal e Tottenham potrebbero mettere sul piatto 50 milioni per l’acquisto, ma la cifra potrebbe non bastare. In ogni caso, se l’Atalanta dovesse cederlo, per il Milan è prevista un’altra piccola cassa. I rossoneri hanno conservato il 10% di futura rivendita che, come sappiamo, si calcola sulla plusvalenza. In caso di cessione a 50 milioni, ai rossoneri andrebbero più o meno 3 milioni. Nessuna cifra, comunque, può eliminare il rimpianto di non aver creduto in questo ragazzo, voluto fortemente da Paolo Maldini, che aveva avuto ragione. Di nuovo, e ancora. Sempre.