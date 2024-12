Milan, un consiglio sul mercato: “Sarebbe una follia, non si può rifare lo stesso errore”

Balzano Prota a Zona Rossonera ha commentato una delle voci di calciomercato che riguardano il Milan e ha espresso una posizione netta.



Gennaio si avvicina e i tifosi milanisti sperano che la dirigenza intervenga per migliorare la squadra affidata a Paulo Fonseca. La prima parte di stagione ha messo in evidenza che l’organico non è stato costruito benissimo, quindi qualche ritocco sarebbe utile per cercare di cambiare rotta in termini di risultati.

Ci sono diversi nomi che vengono accostati al Milan in queste settimane e alcuni sarebbero particolarmente adatti alle esigenze dell’allenatore. Ma non mancano rumors inerenti delle possibili cessioni. Non solo quelle di esuberi come Fodé Ballo-Touré e Divock Origi. Negli ultimi giorni si sta parlando anche dell’insoddisfazione di Fikayo Tomori, diventato riserva dopo un inizio da titolare, e delle possibili offerte che potrebbero arrivare per lui già durante la sessione invernale del calciomercato.

Calciomercato Milan, Prota sulla cessione di Tomori

Ci sono squadre della Premier League che stanno monitorando la situazione dell’ex Chelsea e che potrebbero farsi avanti concretamente. Il ritorno in Inghilterra sarebbe soluzione gradita al giocatore, che spera di tornare a giocare con continuità anche per rientrare nel giro della nazionale inglese.

Ma pure la Juventus sta valutando la possibilità di fare un tentativo per Tomori, dopo aver già preso Pierre Kalulu dal Milan. Il giornalista Pietro Balzano Prota è intervenuto a Zona Rossonera e ha espresso il suo punto di vista anche su questo tema: “Venderlo alla Juve sarebbe follia. Non credo che andrà alla Juve, ma non mi sorprenderei. Purtroppo al momento è relegato in panchina, so che i tifosi sono un po’ stufi di alcuni errori fatti. Prima di vendere con semplicità ci penso con attenzione, tanto più ad una diretta concorrente. Lo hai fatto con Kalulu, che sulla schiena aveva attaccato un cartello con scritta ‘Plusvalenza’. Non farei con Tomori lo stesso sbaglio, parlerei con l’allenatore e gli chiederei che piani ha. Se lui non lo vede funzionale allora lo vendi e cerchi di monetizzare, magari vendendolo in Premier. Fonseca sembra aver scelto Thiaw e Gabbia, ma avere riserve importanti è utile“.

Condivisibile l’opinione di Prota: bisogna evitare di rischiare di rinforzare una rivale come la Juventus. Se cessione dovrà essere, meglio vendere in Premier League. Vero che Tomori ha commesso alcuni errori, però rimane un difensore centrale con del buon potenziale e non può essere ceduto “alla leggera”. La prestazione ottima fatta al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid non è stata un caso. Può essere ancora una risorsa utile al Milan, però bisogna capire se ci sono le condizioni per proseguire insieme.