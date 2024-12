Fra sorprese, rimpianti e delusioni: Milan, come stanno andando i giocatori in prestito

Come stanno andando i giocatori ceduti in prestito dal Milan in estate? Tutto quello che c’è da sapere

In estate il Milan ha fatto grande fatica sul fronte delle cessioni. La dirigenza non è riuscita a piazzare nel modo giusto diversi calciatori, che hanno trovato nuova sistemazioni solo grazie a formule convenienti e favorevoli per gli altri. L’esempio più chiaro è quello di Pierre Kalulu, ceduto alla Juventus in prestito con un diritto di riscatto di soli 14 milioni. Ma quella del francese non è l’unica operazione poco convincente.

Inspiegabile è invece stata la decisione di cedere Alexis Saelemaekers alla Roma in prestito secco, in quello che è stato a tutti gli effetti uno scambio con Tammy Abraham. Inspiegabile perché il belga è stato il migliore del pre campionato ed era un giocatore utilissimo per duttilità e qualità; non a caso, Paulo Fonseca durante l’estate parlava del fatto che gli sarebbe piaciuto tenerlo. Purtroppo la dirigenza ha fatto altre scelte, e ora il mister è costretto ad adattare Musah in una funzione che, invece, il belga avrebbe svolto nel migliore dei modi. A questi due, poi, si aggiungono anche altri prestiti e ora andiamo a vedere insieme come procedono e come stanno andando le loro stagioni.

Milan, da Kalulu a Romero: come stanno andando i prestiti

Kalulu e Saelemaekers si possono considerare due veri rimpianti per il Milan considerando il livello di prestazioni che stanno offrendo con la maglia della Juventus e della Roma. Il primo, in seguito all’infortunio di Bremer, è diventato fondamentale: Thiago Motta lo ha impiegato da centrale ma anche da terzino e con ottimi risultati. Un impatto decisamente positivo il suo, e il riscatto è sempre più vicino.

Saelemaekers ha dovuto fare i conti con un lungo infortunio e con una situazione alla Roma esplosiva. Ora con Ranieri sembra essere tornata un po’ di normalità e lui, di rientro dallo stop, ha subito fatto la differenza nelle ultime gare. Sta giocando da esterno destro proprio come durante gli anni al Milan e lo sta facendo ad un ottimo livello. Segnali super positivi anche da Yacine Adli alla Fiorentina, con qualche difficoltà nelle ultime settimane (per lui come per tutta la squadra), da Lorenzo Colombo all’Empoli (con i toscani che stanno pensando di investire i 7 milioni per il riscatto) e Tommaso Pobega al Bologna. Difficile però definire questi tre dei rimpianti: non avrebbero comunque trovato spazio in rossonero. La vera grande sorpresa è Devis Vasquez, anche lui all’Empoli in prestito: riscatto per quasi 1 milione quasi scontato. Ancora grosse difficoltà invece per i due argentini: Luka Romero (in prestito all’Alaves, 8 presenze senza lasciare il segno) e soprattutto Marco Pellegrino, per il quale l’Independiente ha deciso di interrompere il prestito.