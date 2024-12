Un grande dubbio per Milan-Roma: le ultime notizie da Milanello

Domenica i rossoneri affrontano la Roma a San Siro: oggi c’è stato l’allenamento, ecco quali news arrivano da Milanello.

La ritrovata vittoria in campionato ottenuta a Verona è stata sicuramente importante, però il Milan non ha comunque entusiasmato allo stadio Marcantonio Bentegodi. Bisogna alzare il livello per giocare un calcio migliore e riuscire a sconfiggere la Roma nella prossima giornata.

La squadra di Claudio Ranieri non sta certamente disputando una grande stagione, però il 5-0 contro il Parma allo stadio Olimpico ha ridato un po’ di entusiasmo all’ambiente. Certamente arriverà a San Siro con grandi motivazioni, con la voglia di conquistare 3 punti su un campo importante come quello di Milano. Potrebbe aiutare a svoltare il campionato dei giallorossi, finora davvero deludenti nonostante una campagna acquisti interessante.

Ovvio che Paulo Fonseca non voglia farsi sorprendere dalla sua ex squadra e cercherà di preparare a dovere i suoi giocatori. Fondamentale lavorare sulla loro testa, visto che l’allenatore portoghese ha sottolineato più volte che quello è il loro limite. La mentalità deve cambiare nel gruppo e quello contro la Roma sarà un test importante.

Milanello, oggi l’allenamento: la situazione

Stamattina la squadra rossonera è tornata ad allenarsi a Milanello per preparare il big match di domenica. La buona notizia è che Ismael Bennacer, Alvaro Morata e Luka Jovic hanno lavorato in gruppo. L’algerino era rientrato già la scorsa settimana e cercherà di rimettersi in condizione prima possibile. Dovrebbe essere presente nella lista dei convocati per Milan-Roma. In base a come si metterà la partita, potrebbe anche giocare qualche minuto. Vedremo, oggi è presto per fare previsioni precise. La cosa è importante è che intanto lavori assieme ai compagni, poi Fonseca deciderà quando sarà opportuno dargli spazio.

Chi non si è allenato con il resto della squadra è Christian Pulisic, che ha svolto una seduta di lavoro personalizzato. Il suo recupero per domenica non è ancora certo. Il capitano della nazionale americana sta smaltendo un infortunio muscolare e lo staff deve essere molto attento, non si possono avere ricadute. L’importanza dell’ex Chelsea per il Milan non è un segreto: 8 gol e 6 assist in 20 presenze stagionali dicono tanto.

Anche per Yunus Musah allenamento personalizzato. L’ex Valencia è sua volta alle prese con il recupero da un infortunio muscolare. Vedremo se riuscirà a tornare già contro la Roma o se dovrà attendere il match di Supercoppa Italiana contro la Juventus in programma il 3 gennaio 2025.