Addio Tomori, il Milan vuole garanzie e fissa il prezzo: il punto della situazione

Le ultime sul futuro di Fikayo Tomori. Il centrale inglese nel mirino della Juventus, ma al Milan vogliono garanzie: il punto della situazione

La priorità della Juventus nel prossimo calciomercato di gennaio è certamente il centrale di difesa. Troppo pesante il ko di Bremer, per non intervenire.

Così Giuntoli si sta muovendo alla ricerca dell’occasione giusta. I soldi sono pochi e serve trovare gli incastri perfetti per riuscire a mettere le mani su un calciatore all’altezza. La lista dei nomi è lunga e si aspettano novità in merito all’affare Antonio Silva, dopo le parole di Mendes. Il Benfica, in questo momento, non vorrebbe cederlo a gennaio, a meno che non si presenti qualcuno con una proposta davvero convincente. Ecco dunque spuntare anche l’idea Araujo del Barcellona.  Resta viva però anche la pista che porta a Fikayo Tomori, che il Milan è pronto a cedere, ma alle giuste condizioni. Il centrale inglese non è più una prima scelta per il Diavolo e il nuovo status non piace all’ex Chelsea, pronto a valutare le offerte che arriveranno.

Fino a questo momento non sono arrivate offerte (I due club si parleranno a margine della Supercoppa), ma è evidente che il Milan non abbia alcuna intenzione di privarsene senza avere le garanzie di una cessione a titolo definitivo. Un addio in prestito è possibile, ma serve l’obbligo. Anche perché il Diavolo deve trovare un sostituto. Il profilo individuato c’è già ed è quello di Mosquera, classe 2004 del Valencia. Lo spagnolo ha una valutazione sui 25 milioni di euro, proprio quella che il Diavolo spera di incassare dalla cessione di Tomori. Il Milan ne vorrebbe addirittura 30 di milioni (il prezzo fissato in estate), ma è consapevole che dopo l’ultimo periodo l’inglese si è un po’ svalutato.

Milan-Juve, niente scambi: il punto della situazione

La Juventus, come detto, vuole provarci davvero per Tomori e se dovesse garantire quella cifra sui 25 milioni di euro (qualcosa più, qualcosa meno) di cui abbiamo scritto (tra prestito e obbligo di riscatto) l’affare andrebbe davvero in porto.

Ma l’ex Chelsea piace anche in Premier League (la destinazione preferita del Diavolo, con Newcastle in prima fila, poi c’è anche il West Ham)

Difficile, invece, che la trattativa con la Vecchia Signora possa includere delle contropartite tecniche: Danilo può anche essere un profilo idoneo per caratteristiche per il Milan, ma per etĂ e rendimento va al momento scartato. Abbiamo scritto che tra i giocatori che piacciono al Diavolo c’è certamente Cambiaso. Il Milan lo chiese alla Juventus giĂ nel 2023, ma i bianconeri per venderlo volevano ben 25 milioni di euro. Troppi in quel periodo, ora il suo valore si è almeno triplicato e di certo non rientrerĂ in alcun affare con il Milan, ma l’apprezzamento del Diavolo per il calciatore non è certo una novitĂ .