Offerte respinte: il Milan ha deciso di tenerlo

Sono arrivate offerte per lui ma il Milan ha deciso di rifiutarle tutte: il giocatore resterà in rossonero, tutti i dettagli

Sta per finire il 2024 del Milan. Un anno lunghissimo e difficilissimo, con pochissime gioie e tantissime cose negative. E si sta chiudendo nel peggiore dei modi: con la contestazione dei tifosi, iniziata contro il Genoa e proseguita anche a Verona durante il match contro l’Hellas al Bentegodi. Molto probabilmente andrà avanti anche per l’ultima partita di quest’anno, che si giocherà domenica.

I rossoneri ospitano la Roma a San Siro per l’ultimo ballo di quest’anno, ma non c’è modo né tempo di fermarsi: il Milan tornerà in campo il 3 gennaio per la semifinale di Supercoppa contro la Juventus. A gennaio, come di consueto, inizierà anche il mercato ed è un’occasione per la società per rispondere alle accuse di poca ambizione (legittime e appropriate) con qualche innesto importante per provare a rialzare le sorti di questa stagione. Oltre agli acquisti, i dirigenti devono anche risolvere alcune questioni in uscita: Tomori è la più calda, ma attenzione anche a possibili sviluppi per Chukwueze. Intanto arrivano offerte per un altro giocatore rossonero, ma in quel caso la società sembra orientata a dire no.

Offerte in arrivo per Terracciano: il Milan dice no

In questa prima parte di stagione abbiamo visto spesso impiegato Filippo Terracciano, fino a pochi mesi fa un oggetto misterioso: arrivato a gennaio dal Verona, Stefano Pioli non lo aveva mai schierato, mentre Paulo Fonseca ha intravisto in lui doti importanti, sia da terzino (è stato lui il vice Theo fino all’exploit di Alex Jimenez) che addirittura da centrocampista centrale, come è successo al Bentegodi.

Terracciano si è sempre messo a disposizione della squadra e, pur non avendo qualità eccelse, si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa, anche in un ruolo non suo. Per questo motivo è particolarmente apprezzato dalla società e anche da Fonseca, che si starebbe opponendo ad una sua possibile cessione. L’ex Verona ha ricevuto qualche proposta di prestito: il Monza di Galliani ci ha provato, si è parlato anche di Como e di un’altra squadra. Per ora il Milan ha sempre detto no perché fortemente intenzionato a trattenerlo. In effetti, con così tanti impegni nelle prossime settimane, un elemento così duttile e disponibile può essere una risorsa importante. Sono queste le motivazioni che stanno spingendo il club a rifiutare ogni tipo di proposta di prestito per lui. Vedremo se l’idea sarà portata avanti fino alla fine o se ci sarà un ripensamento (come spesso è accaduto nelle scorse sessioni).