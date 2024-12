Il Milan ha detto sì: siamo già ai saluti

Il club rossonero è pronto a dare l’ok alla cessione di un giocatore che non rientra più nel progetto: si attende l’offerta giusta, sarà un’operazione low cost.

Giustamente, i tifosi del Milan si aspettano degli acquisti nella sessione invernale del calciomercato, ma attenzione anche alle partenze. C’è la disponibilità a valutare alcune proposte per quei calciatori che non vengono ritenuti fondamentali.

Scontato fare i nomi di Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, fuori squadra già dall’estate e considerati cedibili anche a titolo gratuito. Il terzino senegalese ha un contratto che scade nel prossimo giugno, mentre l’ex Liverpool nel 2026. Un altro che potrebbe partire è Luka Jovic, appena rientrato dopo aver superato i problemi di pubalgia e ultima scelta nell’attacco di Paulo Fonseca. Verranno valutate proposte anche per Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze. E non è incedibile neppure Noah Okafor.

Calciomercato Milan, possibile addio a gennaio

E non si può escludere la partenza di Davide Calabria, in scadenza a fine giugno 2025 e senza una trattativa in corso per il rinnovo del contratto. Cresciuto nel settore giovanile e diventato poi capitano della Prima Squadra, il numero 2 del Milan non sembra rientrare più nel progetto e il trasferimento potrebbe avvenire già nel mese di gennaio.

Secondo quanto spiegato dal quotidiano Il Giornale, il giocatore vorrebbe salutare a fine stagione. Il club, invece, non si opporrebbe a una cessione immediata per ricavare qualche soldo. Sulle sue tracce Como, Galatasaray e altre società, alcune anche della Saudi Pro League. Le opzioni non mancano al terzino classe 1996, che in passato ha mostrato anche un buon livello di performance e che non faticherà a trovare una sistemazione.

Il Milan non crede più in lui, per questo ha deciso di comprare Emerson Royal come nuovo titolare della fascia destra. In caso di cessione, il ruolo non rimarrebbe scoperto, visto che lì possono giocare sia Filippo Terracciano che Alex Jimenez. Se arriverà l’offerta giusta per Calabria e per la società, l’addio si potrebbe concretizzare già nelle prossime settimane. Considerata la scadenza contrattuale ravvicinata, il cartellino avrà inevitabilmente un prezzo molto basso: 2-3 milioni di euro potrebbero bastare. Non rimane che attendere per capire cosa succederà.