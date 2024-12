Avventura finita al Milan: se ne va per 35 milioni

Appare ormai agli sgoccioli l’avventura di un calciatore del Milan che in questa stagione sta facendo fatica a trovare il posto da titolare in rossonero.

Il calciomercato di gennaio è pronto ad aprire i battenti con le squadre che vogliono sistemare i propri organici con operazioni in entrata ed in uscita.

Il cambio di allenatore in casa Milan porterà a modifiche anche dal punto di vista dell’organico con Sergio Conceicao che è già al lavoro con la dirigenza per cercare di trovare le pedine necessarie al proprio gioco in vista della seconda parte di stagione. La fine dell’era Fonseca può quindi stravolgere il futuro di diversi calciatori che fino ad ora erano certi del proprio destino, in un senso o nell’altro.

Milan, termina l’avventura di un big: può salutare per 35 milioni

Il Milan potrebbe salutare Fikayo Tomori in vista della seconda parte di stagione. Stando a quanto affermato dall’esperto di mercato Ekrem Konur su X, i rossoneri avrebbero dato l’ok alla partenza del difensore inglese per una somma intorno ai 35 milioni di euro.

Sulle tracce del difensore ci sarebbero diversi club inglesi tra cui Aston Villa, Newcastle, Wolverhampton e West Ham che stanno monitorando la situazione del centrale rossonero. Agli ordini di Paulo Fonseca l’inglese ha perso il posto da titolare in favore della coppia formata da Thiaw e Gabbia ed appariva ormai certo il suo addio a Milanello in vista del mercato di gennaio.

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un interessamento da parte della Juventus nei suoi confronti con i bianconeri che vorrebbero provare a chiudere un altro colpo in stile Kalulu per sistemare la propria difesa. Il Milan, dal canto suo, non vorrebbe andare a rinforzare ulteriormente una diretta concorrente ma ora molto dipenderà da quello che sarà il parere di Sergio Conceicao. Il cambio di allenatore, infatti, rimescola le carte in casa rossonera con tutti i giocatori che dovranno lottare per assicurarsi il posto da titolare.

I primi allenamenti diretti dal nuovo allenatore rossonero potrebbero dare delle indicazioni in merito. Considerata anche la presenza di Pavlovic in rosa, acquisto oneroso del mercato estivo, Sergio Conceicao dovrà capire su chi puntare per quello che riguarda la difesa rossonera con quattro centrali che ripartono tutti alla pari. Possibile che il Milan si prenda un paio di settimane per capire le idee del nuovo tecnico prima di chiudere delle operazioni sia in entrata che in uscita.