Conceicao ribalta il Milan: grande novità di formazione

L’arrivo di Conceicao al posto di Fonseca potrebbe comportare qualche cambiamento sul piano tattico e non solo.

Dopo mesi di alti e bassi con Paulo Fonseca, il Milan ha deciso di cambiare allenatore e di affidarsi a Sergio Conceicao. C’è grande curiosità di vedere se il nuovo tecnico sarà in grado di far cambiare marcia a una squadra finora troppo incostante e con troppi limiti, più sul piano della mentalità che tecnico-tattici.

Conceicao era già stato preso in considerazione dalla dirigenza quando si è trattato di decidere chi avrebbe preso il posto di Stefano Pioli. Alla fine, è stata fatta una scelta diversa e lui è rimasto svincolato dopo l’addio al Porto. In questi mesi non gli sono mancate delle offerte, però ha atteso ed è stata quella del Milan a convincerlo a tornare in panchina. Come ha detto lui in conferenza stampa, era una proposta che non poteva rifiutare e che rappresenta uno step importante per la sua carriera. Però ora c’è da lavorare e portare risultati.

Milan, quale sarà il modulo di Conceicao?

Venerdì il Diavolo affronta la Juventus a Riad nella semifinale di Supercoppa Italiana. Ovviamente, c’è grande curiosità di vedere quale sarà la prima formazione schierata da Conceicao in termini di modulo e di uomini.

Per quanto concerne il tipo di disposizione tattica, l’allenatore portoghese ha utilizzato soprattutto il 4-2-3-1 e il 4-4-2 durante la sua carriera. Il primo modulo era lo stesso adottato da Fonseca, quindi potrebbe essere inizialmente preferito, però non si possono escludere sorprese. In questi giorni Conceicao studierà bene i suoi giocatori e le loro caratteristiche al fine di arrivare a delle scelte che possano essere le migliori possibili. Sarebbe interessante vedere i rossoneri disposti con il 4-4-2, da capire chi sarebbero le due punte e se Rafa Leao verrebbe considerato una punta o un esterno con tale disposizione.

Al di là del modulo, è comunque fondamentale avere una efficace organizzazione in campo, soprattutto quando si tratta di fase difensiva. L’ex Porto ha giocato in Italia e bene quanto sia importante sapersi difendere bene. Lavorerà con la squadra per migliorare sotto questo punto di vista e, chiaramente, anche per quanto concerne sia la costruzione del gioco sia la finalizzazione delle azioni. Conceicao vuole sbloccare il vero potenziale di un gruppo che solo a tratti ha espresso il suo massimo. È stato chiaro affermando che “spirito e mentalità non sono negoziabili”, vuole un gruppo che sul campo dia tutto e pertanto l’atteggiamento dovrà cambiare rispetto a quanto visto spesso in questi mesi e anche con Pioli prima.