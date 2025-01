Allegri di nuovo in Serie A, ritorno clamoroso: tifosi senza parole

Massimiliano Allegri è stato accostato a diverse panchine durante le ultime settimane, tra le quali anche quella del Milan, affidata poi a Sergio Conceicao.

Il tecnico livornese è fuori dai giochi dalla scorsa estate quando ha detto addio alla Juventus ed è rimasto fermo in attesa di una nuova chiamata.

Le difficoltà vissute da Paulo Fonseca alla guida del Milan durante i primi mesi della stagione hanno portato spesso a pensare a Massimiliano Allegri come possibile sostituto del portoghese alla guida del club meneghino. Un’opzione che non si è però verificata con il Milan che ha deciso di proseguire sulla linea del tecnico straniero andando ad affidare la propria panchina all’ex Porto. C’è però chi ha espresso il suo pensiero, affermando di vedere meglio Massimiliano Allegri alla guida dei rossoneri rispetto all’ex centrocampista di Lazio e Inter.

Calciomercato, l’annuncio su Allegri fa riflettere i tifosi del Milan

Intervenuto a Pressing, Riccardo Trevisani ha commentato la scelta del Milan di puntare su Sergio Conceicao come nuovo allenatore affermando che avrebbe visto meglio Massimiliano Allegri alla guida di Leao e compagni rispetto al portoghese. Un’opinione basata sul fatto che il tecnico italiano conosce meglio la Serie A rispetto al collega lusitano.

Il telecronista Mediaset ha così commentato la scelta: “Conceicao è uno che gioca in maniera completamente diversa rispetto a Fonseca – ha affermato Trevisani – e si concentra molto sulla fase difensiva. Il Milan prende quindi ciò che serviva ma se devo essere onesto avrei preso Allegri che conosce bene il campionato italiano ed il Milan”. Un’opzione che non si è concretizzata per volere della società ma Allegri stesso non sembra essere propenso a prendere una squadra in carico a campionato in corso.

Nelle scorse ore si è parlato anche di un possibile interessamento per Maurizio Sarri che avrebbe però declinato la proposta del Milan di guidare la squadra in questa seconda parte di campionato. Notizie non confermate chiaramente dalla società che spera di trovare in Conceicao l’uomo giusto per riportare la squadra ad alti livelli e non fallire la qualificazione alla prossima Champions League.

Il Milan ora affronterà la Juventus in Supercoppa italiana nella partita valida per la semifinale del trofeo. Una sfida particolare per Sergio Conceicao che, all’esordio sulla panchina rossonera, avrà di fronte il figlio che sta giocando bene con la Juventus con Thiago Motta che ne ha fatto subito un punto fermo della propria squadra.