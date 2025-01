Nuovo terzino: il Milan ha scelto l’erede di Calabria

Calabria potrebbe lasciare il Milan subito: la società ha già scelto il sostituto, può arrivare a gennaio a poco prezzo

Gennaio è iniziato e così anche il calciomercato. Il Milan ha scelto di ricominciare con l’esonero di Paulo Fonseca e l’arrivo, al suo posto, di Sergio Conceicao. I due condividono la nazionalità e basta: hanno un modo di allenare, in ogni aspetto, completamente diverso. Diverse quindi sono anche le richieste tattiche e la sensazione è che l’attuale rosa si sposi meglio con le idee dell’ex Porto. Ma qualche rinforzo è comunque necessario, in tutti i reparti.

Ora con la Supercoppa di mezzo non c’è tempo per pensare al mercato ma lo si farà a tempo debito. La partita contro la Juventus e, speriamo, l’eventuale finale, serviranno al nuovo allenatore anche per capire cosa serve e cosa no, in entrata e in uscita. A proposito di cessioni: in ballo ci sono diverse situazioni da chiarire, come ad esempio quella di Tomori, di Chukwueze e di Calabria. Per i primi due dipenderà tutto dalle offerte, per il capitano invece la decisione è stata già presa: non gli verrà rinnovato il contratto, quindi a giugno sarà addio, ma c’è chi non esclude un possibile trasferimento in questa sessione invernale (Monza, Como, Fiorentina, Galatasaray le possibili idee). Se dovesse andar via, il Milan avrebbe già pronto il sostituto.

Affare low cost, il Milan punta il nuovo terzino

In questi primi mesi della nuova stagione, il Milan ha giocato partite surreali e una di queste è stata quella di Cagliari. Un pareggio per tre a tre clamoroso, per tutta una serie di motivi. E uno di questi è stata la doppietta di Gabriele Zappa, l’esterno desto che sta facendo un’ottima stagione in terra sarda. Prestazioni che lo hanno fatto entrare nel mirino di diversi top club, fra cui anche quello rossonero.

Classe 1999, Zappa sta diventando un giocatore di ottimo livello e potrebbe essere pronto per fare un balzo in avanti in carriera. Non è da escludere che possa entrare nel giro della Nazionale, soprattutto adesso che Spalletti ha deciso di impostare il nuovo corso su un 3-5-2. Nel ruolo di esterno a tutta fascia a destra è perfetto, ma a Cagliari ha dimostrato di saper fare, e bene, anche il terzino destro e per questo il Milan starebbe valutando il suo acquisto in caso in cui dovesse uscire subito Calabria. La valutazione di Zappa si aggira intorno ai 5 milioni, ma il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno: i rossoneri potrebbero approfittarne per strapparlo ai sardi tramite il pagamento di un piccolo indennizzo. Bisogna sbrigarsi, però.