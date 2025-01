Allerta meteo, derby a forte rischio rinvio: tifosi in ansia

Le avverse condizioni meteorologiche potrebbero impedire lo svolgimento dell’atteso derby: preoccupazione tra i tifosi

Domenica di grande calcio quella in programma oggi 5 gennaio, giorno che anticipa, tra le altre cose, l’attesissimo Derby di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan in quel di Riyadh.

Prima della stracittadina del giorno dell’Epifania, che vale l’assegnazione del primo trofeo stagionale, oggi si dovrebbero giocare altri 2 Derby. Uno, nel pomeriggio, vede di fronte in Premier la capolista Liverpool e il Manchester United, per quella che è da sempre la rivalità più sentita del calcio inglese. L’altro, in serata, si disputerà all’Olimpico di Roma, dove la formazione allenata da Claudio Ranieri proverà il colpaccio contro la più accreditata Lazio, avanti di ben 15 punti in classifica.

Liverpool-Manchester United a rischio rinvio: la situazione

Non abbiamo usato il condizionale a caso: già perché lo scontro tra Reds e Red Devils potrebbe non vedere il fischio d’inizio. La bufera di neve abbattutasi sulla città inglese nelle scorse ore mette a serio rischio lo svolgimento del match.

Il pericolo è quello di una gelata successiva alla pioggia che è previsto possa cadere nelle prossime ore. Già nella giornata di sabato le autorità locali avevano diramato un’allerta meteo: la situazione è costantemente monitorata in modo tale da prendere le decisioni più opportune col dovuto anticipo.

Già perché l’intenzione è quella di definire il tutto entro le ore 13 locali (12 italiane) per consentire al gran numero di spettatori che tra qualche ora – il match è previsto per le 18:30 orario inglese – si riverserà per le strade, di affluire con ordine verso Anfield. O di non uscire proprio di casa, se la decisione assunta sarà quella di rinviare la partita per maltempo.

L’attesa è tanta. Oltre alla storica rivalità tra i due club, il Liverpool arriva alla gara forte di uno stato di forma eccezionale, e con la concreta possibilità di allungare ancora in vetta dopo i mezzi passi falsi del sabato di Chelsea e Arsenal. Dal canto suo lo United, in crisi nera nonostante l’arrivo del nuovo tecnico Ruben Amorim, cerca una vittoria di prestigio per ripartire in campionato e dare un senso ad una stagione fin qui da dimenticare.