Il Milan riporta l’ex Juve in Serie A: arriva la prossima estate

Il Milan potrebbe decidere di riportare in Italia il giocatore che sta faticando ad imporsi in Premier League: il punto della situazione

Un minuto in Champions, proprio contro il Milan, e diciotto in Premier League. E’ questo il magro bottino del calciatore, che ha totalizzato anche due presenze in EFL CUP.

E’ evidente che l’avventura in Inghilterra, con la maglia del Liverpool, di Federico Chiesa non è per nulla riuscita a decollare. Problemi fisici e concorrenza agguerrita lo hanno tenuto ai margini dei Reds, che ora potrebbero decidere di cederlo, anche con la formula del prestito. Nell’ultimo periodo così il suo nome è stato accostato a diverse squadre italiane. Ci starebbe pensando l‘Inter, che l’avrebbe voluto prendere anche in estate, ma la Juventus ha fatto muro, preferendo cederlo all’estero, senza rafforzare una concorrente. Oltre ai nerazzurri, però, attenzione al Milan.

Non è certo la prima volta che Federico Chiesa viene accostato al Diavolo, ma gennaio può diventare davvero il momento giusto per un eventuale trasferimento in rossonero. Con l’arrivo di Sergio Conceicao, qualcosa sul mercato potrebbe cambiare.

Calciomercato Milan, colpo Chiesa: ecco chi gli fa spazio

Il Milan è intenzionato a mettere le mani su un vice Theo Hernandez, oltre che su un centrocampista, che possa dare il cambio a Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana (il rientro di Ismael Bennacer non può bastare), ma in avanti, come detto, potrebbero esserci delle novità.

Potrebbe dunque esserci spazio per il colpo Federico Chiesa, che può giocare sia a destra che a sinistra. Un colpo possibile grazie ad un paio di cessioni che potrebbero avvenire già durante il calciomercato di gennaio. Stiamo facendo riferimento a Samu Chukwueze e Noah Okafor. Lo svizzero è ormai ai margini del progetto rossonero e può volare in Inghilterra per 15/20 milioni di euro. Stesso discorso per il nigeriano, per il quale il Diavolo spera di incassare qualcosa in più. La squadra più interessata all’ex Villarreal è l’Aston Villa di Emery, pronto a scommettere sull’esterno. I due calciatori, al momento, sono i due maggiori indiziati a fare le valigie, oltre a Luka Jovic. Non va dimenticato, inoltre, che la dirigenza rossonera deve lavorare anche alle cessioni di Fode Ballo-Toure e Divock Origi, fuori rosa, ma regolarmente pagati dal club