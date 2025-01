L’ex bomber del Milan cambia maglia in Italia: ufficiale, ha firmato

L’ex attaccante del Milan intraprenderà a breve una nuova avventura: ha firmato ed è ufficiale, la scelta è fatta. Tutti i dettagli

Dopo una metà stagione piena di risultati negativi, casi e complicazioni, finalmente il Milan vive un periodo di serenità. Lo fa grazie alla vittoria della Supercoppa Italiana battendo prima la Juventus in semifinale e poi, clamorosamente in rimonta, l’Inter in finale. Sono state le prime due partite con Sergio Conceicao allenatore: nessuno poteva immaginare un inizio così, da sogno. Ora però testa sul campionato perché c’è una rincorsa al quarto posto da fare.

Intanto è iniziato il mercato di gennaio e il grande obiettivo di questa sessione si chiama Marcus Rashford. I suoi agenti sono in Italia in queste ore: c’è stato un contatto con la dirigenza rossonera, che vuole capire i margini dell’operazione. Non sarà facile convincere il Manchester United a contribuire al pagamento dello stipendio, ma i Red Devils vogliono disfarsene e potrebbero anche accettare. Intanto si lavora sulla formula: l’idea è quella di proporre un prestito con diritto di riscatto, così che il giocatore potrà essere valutato nei prossimi mesi prima di prendere una decisione definitiva. Anche le altre squadre stanno lavorando per rinforzarsi e un ex Milan sta per trovare una nuova sorprendente destinazione.

Nuova squadra per l’ex rossonero, è già ufficiale

Mentre il Milan sta provando a fare il grande colpo di questo mercato, si muovono anche le altre società. L’Inter potrebbe cercare un nuovo attaccante per sostituire Arnautovic, la Juventus è alla ricerca di difensori centrali per sostituire Bremer e così via. Oltre a Rashford, in casa rossonera è calda anche la trattativa per la cessione di Noah Okafor, seguito da vicinissimo dal Lipsia in Germania.

E’ calciomercato anche per le serie minori ed è lì che bazzica ormai Alberto Paloschi, un ex meteora dei rossoneri. Dopo l’esperienza al Desenzano in Serie D, l’attaccante è pronto per una nuova avventura nella stessa categoria. Come riportato da Tuttomercatoweb, sta per diventare un nuovo giocatore del Pro Palazzolo. Classe 1990, oltre a quella del Milan, Paloschi ha vestito anche le maglie di Parma, Genoa, Chievo Verona, Spal, Swansea e Atalanta. Da qualche anno ha lasciato le serie alte d’Italia e ha deciso di intraprendere un altro percorso, che adesso continuerà in una piazza diversa. In bocca al lupo quindi a lui, che resterà per sempre quel ragazzo che segnò a San Siro dopo dieci secondi dall’ingresso in campo contro il Siena al debutto assoluto in Serie A.