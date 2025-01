Scippo Napoli al Milan: scambio pazzesco

Napoli e Milan pronte a duellare in sede di mercato: la rivelazione è clamorosa, così il club partenopeo può beffare Moncada nella corsa al grande colpo

Sono ore di grandissima gioia quelle vissute dal Milan di Sergio Conceicao. L’impatto dell’allenatore portoghese – che ha sostituito il connazionale Fonseca alla guida dei rossoneri – è stato davvero devastante. Prima il successo con la Juve, poi la vittoria in finale di Supercoppa italiana – in rimonta – sull’Inter.

I tifosi del ‘Diavolo’ possono quindi tornare a guardare con speranza l’immediato futuro, consapevoli del fatto che la squadra abbia le giuste qualità per potersi risollevare e tornare a correre anche in campionato, dove il ritardo dal vertice è al momento davvero consistente. A questo punto della stagione, però, è anche inevitabile tornare a pensare al calciomercato e alle chances che tra gennaio e giugno riserverà alla dirigenza di Via Aldo Rossi.

In tal senso le strade dei rossoneri potrebbero intrecciarsi con quelle del Napoli che pure sta ricercando le occasioni giuste da consegnare il prima possibile ad Antonio Conte. C’è uno scenario, all’orizzonte, che può lasciare un enorme amaro in bocca al ‘Diavolo’: così gli azzurri possono anticipare la concorrenza milanista e portarsi a casa un grandissimo colpo con lo scambio.

Niente Milan, va al Napoli: scambio in Premier

Il giornalista Ekrem Konur nelle scorse ore, su ‘X’, ha rivelato quello che potrebbe essere un clamoroso testa a testa tra Napoli e Milan in sede di mercato. Obiettivo comune un gioiello pronto a cambiare aria, già entro fine mese: lo scenario sullo sfondo è inaspettato.

Si tratta di Marcus Rashford, attaccante inglese che sembra avere ormai esaurito i suoi giorni al Manchester United ed evidentemente pronto a cambiare aria. La punta 27enne, attualmente indisponibile, ha collezionato 24 apparizioni con 7 gol e 3 assist vincenti fino a questo momento. Si è parlato con forza nei giorni scorsi della possibilità di un approdo in maglia rossonera, per potenziare l’attacco di Conceicao. Occhio, però, anche all’opzione azzurra. Konur scrive così: “Il Milan è interessato ad acquisire Marcus Rashford, ma è in programma anche uno scambio con il Napoli che includa Victor Osimhen“.

Il futuro del centravanti nigeriano potrebbe, già a questo punto dell’anno, essere legato a doppia mandata a quello di Rashford. Gli azzurri, che hanno lasciato partire in prestito Osimhen in estate in direzione Galatasaray, adesso potrebbero dirgli definitivamente addio accogliendo Rashford e inserendo l’attaccante nell’affare. Una beffa clamorosa – potenzialmente – per la dirigenza di Via Aldo Rossi che rischierebbe non solo di vedere sfumare la possibilità di tesserare Rashford ma anche di ritrovarselo contro da avversario in campionato.