Milan davanti all’Inter: la classifica ufficiale è incredibile

I rossoneri si trovano in una posizione di vantaggio rispetto ai nerazzurri: il dato è davvero sorprendente. Ecco di cosa stiamo parlando

E’ una stagione da dimenticare per il Milan. I rossoneri sono al nono posto lontani da ogni obiettivo già ad inizio aprile. Mancano sette giornate alla fine del campionato e il Diavolo ha detto addio al sogno Scudetto da mesi, ma da settimane anche la Champions League è diventata un miraggio.

Tijjani Reijnders e compagni hanno tutte le big davanti e l’unica ancora di salvezza è diventata la Coppa Italia. Serve vincerla per conquistare l’Europa League. Una Europa di serie b, ma pur sempre Europa. Il Milan dovrà così eliminare l’Inter (si ripartirà dal pareggio dell’andata) e battere poi in finale la vincente tra il Bologna e l’Empoli, con i rossoblu di Italiano che dopo il 3 a 0 in Toscana hanno di fatto ipotecato la qualificazione.

La partita di sabato scorso, pareggiata in rimonta, con le reti di Tammy Abraham e Luka Jovic, dopo che la Fiorentina aveva trovato il doppio vantaggio con l’autogol di Thiaw e la rete del solito Moise Kean, poteva di fatto considerarsi alquanto inutile. San Siro, però, era ancora una volta strapieno, con ben 72451 spettatori.

Milan, spettacolo a San Siro: il dato è incredibile

Un dato quello relativo ai tifosi per la sfida di sabato scorso, che in realtà non sorprende più di tanto. La presenza a San Siro, infatti, non è mai mancata. Tra proteste e contestazione, sono stati sempre tantissimi i cuori rossoneri a battere allo stadio.

Il Milan così, nonostante risultati da dimenticare, è la squadra che registra la media più alta di spettatori in Serie A. I dati non lasciano alcun dubbio: i rossoneri sono gli unici a superare quota 70mila, con i suoi 71.643.

Il Diavolo, come scrive La Gazzetta dello Sport, è dunque davanti all’Inter di Simone Inzaghi, che si ferma a 69.942. Sul gradino del podio ecco la Roma di Claudio Ranieri, con 61.986. Il Napoli, che sta lottando per lo Scudetto, è al quarto posto (50.797) davanti alla Lazio (42.376), alla Juventus (40.310) e al Genoa (31.468).

All’ultimo posto troviamo il Venezia, con i suoi 10.242 spettatori di media, dietro a Como (10.275) e Monza (11.062). Guardando alle altre big, il Bologna di Vincenzo Italiano ha una media di presenze al Dall’Ara di 27.419. L’Atalanta di Gasperini, invece, di 22.658